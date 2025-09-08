Carnero, sobre InoBat: "Va a continuar la tradición de Valladolid de estar bien matrimoniada con la automoción"

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha valorado el anuncio realizado por Pedro Sánchez y que confirma la llegada de InoBat a Valladolid y que supone, en palabras del regidora, que continuará la "tradición" de la ciudad "de estar bien matrimoniada con la automoción".

En declaraciones recogidas por Europa Press, después de celebrarse la misa por la festividad de la Virgen de San Lorenzo, Carnero ha reconocido que la noticia era algo que venían "trabajando", al tiempo que ha subrayado su satisfacción porque la llegada de ese "primer paquete" de 53 millones supone que esa "tradición que tiene Valladolid de estar bien matrimoniada con la automoción va a continuar". "Lo único que deseamos y esperamos es que pueda acceder también al cuarto Perte Vec", ha añadido.

Así, ha agradecido a la Unión Europea, al Gobierno de España, a la Junta y, "por supuesto", a las "distintas" corporaciones del Ayuntamiento de Valladolid el trabajo realizado "para que esto sea una realidad tan importante para una ciudad como Valladolid", con creación de puestos de trabajo "pero muy especialmente como continuidad a un sector que lo es todo en la vida de todos y cada uno de los vallisolitanos como es el sector de la automoción".

"Yo creo que es la mejor de las noticias y bueno, dada en el día de nuestra patrona. Yo ya más no puedo esperar solo que siga haciendo tan bueno como hace y que nos sigamos respetando y siendo tan felices", ha apostillado.

Por último, ha incidido en que han trabajado con la empresa "en todo momento" y que la noticia se la habían dado sus "responsables". "Por tanto, no puedo sino seguir manteniendo ese contacto permanente. Tiempo habrá de avanzar en los próximos meses y ya iremos viendo cómo podemos ir materializando todas las actuaciones que son unas actuaciones queridas y deseadas por el Ayuntamiento de Valladolid, pero por todos y cada uno", ha zanjado.