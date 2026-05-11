Carnero insiste en que en sus debates con Herrero (PSOE) se mueve "en el terreno de la inexistencia"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el centro de la mesa presidencial en el Pleno del Ayuntamiento. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha asegurado durante el pleno extraordinario celebrado este lunes para el debate sobre el estado de la ciudad, en el que ha hecho escasas menciones al portavoz socialista, Pedro Herrero, que lo que él le dice le parece "inconsiderable" por lo que interpreta que tiene que moverse "en el terreno de la inexistencia".

Así lo ha señalado Carnero en su tercer y último turno de intervención durante la sesión, después de su primera exposición de balance de estos años de mandato, en la que se ha extendido durante una hora y cuarenta minutos, una segunda en la que durante 45 minutos sí que ha respondido a diversos de los argumentos planteados por la portavoz de VTLP, Rocío Anguita; y esta tercera, de unos 20 minutos, en la que sólo ha hecho referencia a Herrero para esa mención a la "inexistencia" y una crítica al rechazo por parte del PSOE de que el alcalde compagine el cargo con el Senado.

Carnero ha aseverado que lo que dice el portavoz del grupo político que recibió más votos en las últimas elecciones municipales de 2023 es "inconsiderable" y, si bien ha recalcado que le respeta "todo lo que quiera" en lo personal, en lo político entiende que se tiene que mover en el terreno que Herrero le pone, "que es el de la inexistencia".

"Políticamente usted no tiene consistencia, ni tiene nada que haga suponer que pueda yo tenerle ningún respeto", ha apostillado.

A continuación, ha pedido disculpas a "todos los sorianos" por que interpreta que con las críticas que suele plantear la oposición municipal al alcalde por compaginar este cargo con el de senador porque interpreta que, al no hacerlo igual con el nuevo regidor de Soria, Javier Antón, que también es parlamentario en la cámara alta.

A juicio de Carnero, supone una falta de respeto que, interpreta, el PSOE no valore de la misma manera al alcalde de una ciudad como Soria por tener menos población.

Este argumento también lo había puesto sobre la mesa unos minutos antes la portavoz del Grupo Municipal Popular, Blanca Jiménez, que además había mostrado unas cifras de las 395 iniciativas "presentadas" por Carnero en el Senado, comparadas con la única que señalan que planteó el exsenador socialista y exconcejal en el Ayuntamiento Javier Izquierdo.

"Muchas de ellas sobre asuntos relacionados con Valladolid", ha defendido Carnero, que ha recalcado que el Senado es una cámara "de representación territorial", y ha sugerido al PSOE que si dudan de ello le pregunten al alcalde de Soria.