Carnero lamenta el fallecimiento de Andrés Coello, "artista singular" de las esencias vallisoletanas

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha trasladado sus condolencias tras el fallecimiento a los 90 años del pintor, escultor y ceramista vallisoletano Andrés Coello, al que se ha referido como un "artista singular" de las esencias vallisoletanas.

Jesús Julio Carnero ha publicado un mensaje en su cuenta personal en 'X' para hacerse eco del fallecimiento ayer de Andrés Coello de quien ha destacado su faceta artística a través del barro y de la cerámica.