Carnero lamenta que "no exista" relación institucional con Puente y no aclara si el exregidor pregonará la Semana Santa

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha querido separar hoy su relación personal con el ministro de Transportes y Desarrollo Sostenible, Óscar Puente, "que siempre va a estar" de la insitucional que, ha lamentado, "no existe", al tiempo que sigue sin aclarar si el exregidor pregonará la Semana Santa.

A preguntas de los medios tras ofrecer un balance de sus primeros seis meses al frente del Consistorio vallisoletano, Carnero ha recordado que sigue "sin respuesta" sus peticiones de reunión, pero que confía en que, por "el bien de los vecinos de Valladolid" se retome. "Yo no voy a cejar en mi empeño. Mi empeño es conseguir lo mejor para todos y cada uno de los municipios autónomos y ahí es de donde no me voy a mover", ha argumentado.

Sobre si Óscar Puente será el pregonero de la Semana Santa, Carnero ha recordado que "la potestad de establecer una terna de candidatos le corresponde a la Junta de Semana Santa". "En función de la terna el alcalde decide, más no puedo contestar", ha zanjado.