Carnero llama al "civismo y respeto" ante las manifestaciones durante la Vuelta Ciclista en Valladolid

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha apelado al "civismo" ante las manifestaciones convocadas con motivo del paso de la Vuelta Ciclista de España por la ciudad y ha defendido que "la reivindicación es legítima", aunque ha pedido que no se ponga "en riesgo" el desarrollo de la prueba deportiva.

Las declaraciones del regidor han llegado después de que la competición, a su paso por Bilbao, tuviera que ser suspendida este miércoles ante las protestas por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Carnero ha insistido en que las reivindicaciones "son compatibles" con la celebración de cualquier evento deportivo "en tanto en cuanto no lo impidan o dificulten", al tiempo que ha pedido que las protestas se realicen "de una manera cívica y lógica" para no comprometer el desarrollo de la prueba.

"Eso es un escaparate de la ciudad de Valladolid, del propio evento de la Vuelta Ciclista y creo que es lo que debemos respetar", ha subrayado el alcalde.

Asimismo, Carnero ha reivindicado el papel del deporte como espacio de "encuentro y concordia". "No hay nada que aúne más la voluntad y concite más la paz en los pueblos que un evento deportivo, que en sí mismo es garante de esa búsqueda de la paz tanto en Gaza como en cualquier otra parte del mundo", ha afirmado el regidor.