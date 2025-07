Carnero: "Menos melenudo, el PSOE me ha llamado de todo. Alguno tiene la piel muy fina"

VALLADOLID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha reiterado su condena a las palabras del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, en el Pleno del pasado lunes, para hablar de la "piel fina" que muestran "algunos" cuando a él desde esa formación se le ha llamado "de todo menos melenudo".

El regidor ha respondido así, a preguntas de los medios, después de que el PSOE pusiera el foco en el alcalde por "permitir una escalada de agresividad verbal" con la que explicaba sus palabras en las que aludía a fusilamientos de la Guerra Civil.

Carnero ha reiterado que aquellas palabras son "incalificables" en un Estado democrático y que intervino para que las retirara. "Me parecen totalmente fuera de lugar, totalmente improcedentes", ha subrayado para, a continuación, asegurar que desde la bancada socialista se le haya dicho "de todo, menos melenudo".

"No he abierto la boca. Allá ellos. Ese es su problema. Mi problema se llama Valladolid, la mejor ciudad del mundo, los vallisoletanos y vallisoletanas los mejores ciudadanos del mundo. Y a eso me dedico. Y el que quiera estar enredando que siga enredando. Con insultos, con descalificaciones, con mociones descalificadoras, con preguntas insultantes. Me da igual. Yo me debo a los vallisoletanos y a ellos voy a seguir debiéndome siempre que ellos lo quieran", ha argumentado.

Palabras que le han llevado a ironizar con la "piel muy fina" que tiene "alguno" que luego pronunción en ese pleno algo "incalificable" en un Estado con una Constitución fruto del "consenso" y "gracias al diálogo y trabajo de PSOE y PP".

"Por tanto, lo único que le pediría es que retire, si es que está a tiempo, del acta de sesiones esas palabras que son unas palabras, como le digo, incalificables en un Estado democrático", ha finalizado.