Carnero pide a Puente que se "ponga de una vez a trabajar" para potenciar el aeropuerto de Valladolid

VALLADOLID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha reclamado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que se ponga "de una vez a trabajar" y potencie el aeropuerto de Valladolid.

Así lo ha señalado, a preguntas de los medios ante el último vuelo este viernes desde la instalación vallisoletana de la compañía Ryanair, momentos antes de participar en la inauguración del XXIX Congreso de Calidad en la Automoción que se celebra en el Centro Cultural Miguel Delibes.

"El ministro vallisoletano, como todos ustedes saben, dijo que se iban a poner manos a la hora para hacer un plan que potenciara los aeropuertos comerciales en los aeropuertos regionales y a día de la fecha no hay tal plan y no sólo no tenemos un incremento de la actividad en los aeropuertos, en este caso el aeropuerto de Valladolid, el aeropuerto de Villanueva, sino que como todos ustedes saben estamos en mínimos. Por tanto, lo que hay que decirle al Ministerio y al ministro es que se ponga a trabajar de una santa vez en este tema tan importante como es el aeropuerto", ha concluido.