Carnero pide una reunión "inmediata" con Transportes tras comunicar Puente que asumirá el 50% de la obra en San Agustín

VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha recalcado tras el intercambio de cartas con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exregidor socialista de la ciudad, Óscar Puente, en la que éste ha confirmado la disposición del Ministerio a asumir el 50 por ciento del proyecto de túnel para resolver el nudo de la glorieta de San Agustín, que ahora espera mantener una reunión "inmediata" para avanzar en la solución.

Así lo ha señalado Carnero al ser preguntado por el intercambio de comunicaciones con el Ministerio del que ha informado El Mundo-Diario de Valladolid y que se produjo la semana pasada.

"El pasado lunes --en referencia al 6 de abril-- nos llegó una respuesta, después de muchísimos meses y de muchísimas peticiones de que se asumiera y se estableciera esa respuesta, en la cual se nos decía que el Gobierno de España estaba dispuesto a asumir en torno al 50 por ciento de la actuación de San Agustín", ha detallado Carnero.

El día siguiente, el martes 7, Carnero ha explicado que contestó para solicitar que ambas partes se sienten a hablar "de las distintas posibilidades" para "rápidamente" poder acometer la redacción del proyecto, que advierte de que "tiene envergadura" ya que pretende "algo tan demandado y tan necesitado por los vallisoletanos" como "dar solución" al cruce de la avenida de Madrid y la avenida de Zamora.

La pretensión del Ayuntamiento, ha subrayado el alcalde, es que esa reunión se produzca "de manera inmediata ya".

El alcalde 'popular' ha recordado que esta es "una de las principales actuaciones que quiere acometer este equipo de Gobierno" para dar solución a un punto que "afecta a muchos vallisoletanos en el día a día".

Carnero ha recordado que en ese punto confluyen la titularidad del Ayuntamiento y de la Administración General del Estado, por lo que hace tiempo ya requirieron al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible la posibilidad de participar en el proyecto.

El regidor ha añadido que tuvo la oportunidad de asistir a una reunión con el director general de Carreteras en el cual establecieron esa colaboración y las bases de las actuaciones que se podían acometer en esta glorieta.