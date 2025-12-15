Carnero, sobre una posible vuelta de Puente como candidato a alcalde: "El barco zozobra y está pensando en resituarse"

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se saludan en un acto. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este lunes ante unas declaraciones del ministro de Transportes y exregidor socialista, Óscar Puente, en las que no descarta volver a la ciudad como candidato a la Alcaldía, que "como el barco empieza a zozobrar" --en referencia al Gobierno de España --"parece que los que van subidos en él ya están pensando en resituarse", al tiempo que ha definido al exalcalde como "auténtica rémora".

El primer edil vallisoletano ha respondido así a la pregunta al respecto de una entrevista a Óscar Puente publicada en los últimos días por El Mundo-Diario de Castilla y León, en la que el exalcalde socialista asegura que "la puerta a volver" a la política municipal en Valladolid no la ha cerrado "nunca" porque la ciudad es su "casa".

Carnero aborda las declaraciones como una novedad y ha defendido que en el último Pleno de debate sobre el estado de la ciudad, el pasado mes de junio, concluyó su última intervención con un mensaje dirigido al ministro socialista. "Le dije que le esperaban por lo tanto, que se anime y venga", ha enfatizado.

Eso sí, ha matizado que desconoce si pensarán "lo mismo sus compañeros", en relación al actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, y el candidato a la Junta de Castilla y León por el Partido Socialista, Carlos Martínez.

Para el alcalde 'popular' las declaraciones "denotan que como el barco empieza a zozobrar, los que van subidos en ese barco, que se llama Gobierno de España, parece que ya están pensando en resituarse".

En dicha entrevista, Puente también definía al equipo de Gobierno de Carnero como "el peor gobierno de la historia de la democracia" en Valladolid, algo en lo que Carnero ha preferido no "entrar" en profundidad pero que sí ha mencionado que "desde todos los puntos de vista" actualmente en Valladolid "se vive mucho mejor que en los ocho años del gobierno municipal del señor Puente".

Eso sí, ha reprochado que el Ayuntamiento y la ciudad no cuentan con la ayuda del Gobierno de España, por lo que reconoce que esa situación si que se "resiente". A este respecto, ha apostillado el agradecimiento por su parte al gobierno del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Carnero ha recalcado que Puente "tiene una responsabilidad que le permitiría hacer grandísimas cosas por Valladolid", pero critica que "no solo no las hace, sino que pone todo lo que puede el palo a la rueda". Hasta el punto de calificarle de "auténtica rémora".

"El equipo de Gobierno municipal de PP y Vox sigue avanzando", ha concluido.