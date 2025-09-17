Carnero presenta a empresarios de Ahmedabad "las grandes oportunidades de negocio" que dispone Valladolid

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, Jesús Julio Carnero, junto al gerente de la Sociedad de Promoción del Turismo y presidente de Spain Film Commission, Juan Manuel Guimerans, ha presentado al colectivo de empresarios de Ahmedabad (India), las "grandes oportunidades de negocio" que dispone Valladolid en cuanto a la gestión e inversiones de Ciudades Inteligentes se refiere, dentro del "gran proyecto" 'Valladolid Now' como plataforma que posibilita proyectos e inversiones.

Un encuentro en el que han participado "destacados representantes" de la Federación India de Cámaras de Comercio (FICCI), el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Gujarat, y varias empresas del sector tecnológico, de la gestión del patrimonio, de la industria agroalimentaria y del sistema de gestión de Smarts Cities de este estado indio, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

"Se trata de una primera toma de contacto para conocer el ámbito empresarial de Ahmedabad y su entorno y explicar a dichos empresarios en qué consiste el 'Valladolid Now' como contenedor de proyectos y de atracción de inversiones con el objetivo de crecer en número de empresas y en calidad de vida", ha detallado el regidor.

En el marco del acuerdo de hermanamiento con la ciudad india de Ahmedabad, ambas urbes "avanzan en la creación de un eje de colaboración internacional destinado a impulsar proyectos de ciudades inteligentes, sostenibles y con visión de futuro".

"El hermanamiento busca aprovechar el potencial complementario de las dos ciudades: la experiencia de Valladolid en movilidad sostenible, energías renovables, logística avanzada y patrimonio cultural junto con la dinámica empresarial y tecnológica de Ahmedabad", ha detallado Carnero que ha incidido en que la ciudad india es de las "más pujantes" del país en innovación urbana y crecimiento económico.

VISIÓN DE FUTURO

Carnero ha destacado que el hermanamiento con Ahmedabad "refuerza" la posición de Valladolid "como ciudad europea abierta al mundo". "Queremos ser un laboratorio vivo de innovación urbana, atrayendo inversión y generando oportunidades para nuestros ciudadanos y empresas", ha añadido para incidir en que esta colaboración permitirá aprender de la "experiencia en sostenibilidad y gestión inteligente" de la ciudad india, al tiempo que Valladolid compartirá "capacidades tecnológicas y de desarrollo económico".

El hermanamiento Valladolid-Ahmedabad es "más que un acuerdo institucional". Como ha explicado el alcalde, constituye una plataforma de cooperación global "que permitirá a empresas, universidades y administraciones acceder a nuevas oportunidades de negocio en los sectores estratégicos de las Smart Cities".

"Y en un contexto global marcado por los retos climáticos, la digitalización y la necesidad de modelos urbanos más resilientes, Valladolid se presenta como el lugar idóneo para invertir y desarrollar proyectos de futuro", ha finalizado.