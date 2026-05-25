Carnero rechaza irse por no haber soterrado: "Estamos a tiempo"

Pleno del Ayuntamiento de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha defendido en el Pleno municipal celebrado este lunes, en el que se debatían propuestas de resolución derivadas del debate sobre el estado de la ciudad, que no se va a ir, pese a que en su momento se comprometió a hacerlo si no conseguía que se llevara a cabo el soterramiento, y ha asegurado que todavía hay tiempo para el proyecto mientras el Ayuntamiento tenga ese "criterio".

Así lo ha recalcado el regidor 'popular' en respuesta a una de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Municipal Socialista, de las cuales todas ellas han quedado rechazadas por los votos de PP y Vox, que forman el equipo de Gobierno; al igual que las que presentaba VTLP. De esta manera, se han aprobado nueve de las baterías de propuestas, todas las que ha presentado el Grupo Popular y las de Vox, a excepción de la relativa a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, en la que el PP se ha abstenido.

De las nueve propuestas aprobadas han contado con unanimidad de todo el Pleno las que presentaba el PP para, por un lado, instar al Gobierno de España a que a través del correspondiente instrumento legal exima a los Ayuntamientos españoles de amortizar el superávit del ejercicio 2025; y, por otro, reclamar al Ministerio de Justicia a agilizar la licitación y ejecución del proyecto de la Ciudad de la Justicia, cuyo proceso de licitación ha sido declarado desierto al superar la única oferta presentada el presupuesto planteado (algo más de 42 millones de euros).

De las otras siete propuestas, la mayoría eran dirigidas al Gobierno de España y en concreto tres tenían como destinatario al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, o al Ministerio que dirige.

En una de ellas, propuesta por Vox, se ha acordado instar a Puente a que desista de los procedimientos iniciados para la disolución de la SVAV y la denuncia del convenio para el proyecto ferroviario, en un asunto que nuevamente ha enfrentado a Gobierno municipal y oposición. De hecho, el PSOE proponía al alcalde que cumpliera "su palabra" en relación a las declaraciones que hizo en sus primeras semanas en el cargo relativas a una hipotética marcha si no conseguía que las vías se sotierren en Valladolid.

"No me voy porque estamos a tiempo de soterrar. Y como estamos a tiempo de soterrar y vamos a soterrar, que nadie lo dude, vamos a seguir trabajando en ello. Mientras tengamos ese criterio, vamos a soterrar", ha enfatizado Carnero en la intervención que ha realizado después de la conclusión del debate sobre el último bloque de resoluciones, las presentadas por el PSOE.

Los 'populares' y sus socios del Gobierno municipal han insistido en acusar a Óscar Puente de "cargarse" el soterramiento por, como ha afeado la portavoz de Vox, Irene Carvajal, "su revanchismo"; mientras que el alcalde ha recordado que el exalcalde "firmó ante notario" su compromiso con el soterramiento, algo que defiende que él no ha tenido que hacer porque "vale" su palabra.

Incluso la portavoz del PP, Blanca Jiménez, ha afirmado que Puente, antes de "cargarse" el soterramiento se "inventó" la integración ferroviaria, algo que ha generado malestar entre la oposición porque, como ha defendido el socialista Pedro Herrero, que ha acusado a la 'popular' de "mentir" porque en 2017 fue el exministro del PP Íñigo de la Serna porque "o integración o disolución" de la SVAV.

"Usted se ha cargado el consenso", ha apostillado Pedro Herrero posteriormente, en relación al alcalde. En este sentido, la concejal de VTLP Cristina Colino ha interpretado, tras la resolución judicial contra las medidas cautelares pedidas por la Junta, que la Audiencia Nacional ha "avalado" la posición del Ministerio de disolver la sociedad.

Las otras dos propuestas salidas del Pleno en dirección a Transportes han sido la de los más de 800.000 euros que considera el equipo de Gobierno que le debe al Ayuntamiento por diferencias en las ayudas al transporte urbano; y un plan de emergencia para el aeropuerto de Villanubla.

También se ha aprobado reclamar al Ministerio de Vivienda que "priorice el desarrollo del sector La Florida, y a propuesta de Vox, afirmar el compromiso, ya recalcado por Carnero en el debate sobre el estado de la ciudad, a rebajar en un 5 por ciento el IBI en 2027; derogar la normativa que "ampare, proteja y fomente la ocupación ilegal"; y que el equipo de Gobierno "impulse e inste a la subdelegación del Gobierno" a realizar un protocolo para actuar contra el supuesto fraude en los empadronamientos.

"EQUIPARAR DELINCUENCIA CON INMIGRACIÓN"

En los asuntos planteados con Vox ha encontrado fuerte rechazo lo relativo a la ocupación y a los supuestos ciudadanos "ilegales", al mostrado el concejal de la formación de derechas Alberto Cuadrado un gráfico que destaca el porcentaje de delitos cometidos por ciudadanos extranjeros en comparación con el porcentaje de población que representan.

Para Pedro Herrero eso supone "equiparar delincuencia con inmigración, un elemento clave del fascismo", algo que le parece muy fuerte porque incide en la idea de que hay personas "ilegales". "No hay ilegales, hay personas en situación irregular. Si tienen alguna pista de que hay empadronamientos fraudulentos, pónganse a trabajar", ha enfatizado.

CARNERO RETIRA PALABRAS SOBRE FERNÁNDEZ ANTOLÍN

Anteriormente, durante el debate de las propuestas de Vox en el que el turno del PSOE lo ha defendido el concejal Martín Fernández Antolín, hizo una mención a prácticas propias de "trapaceros" en la SVAV, algo que al alcalde no le ha gustado y le ha llevado a especular con haber llamado lo mismo al propio edil del PSOE "por haber abandonado una formación como ciudadanos para irse con la banda del Sanchismo".

Más allá, ha aseverado que la da "muchísima pena" que "eduque a alumnos en una universidad y esté con el sanchismo", algo que a su vez ha generado malestar en el aludido.

Unos minutos después, cuando el Pleno ya se encontraba en el apartado de preguntas de control y después de una mención en la que se ha quejado por esos comentarios el concejal socialista Luis Vélez, Carnero ha asegurado que si Fernández Antolín se ha sentido molesto con sus palabras está dispuesto a retirarlo, en lo relativo a la docencia en la universidad, pero con el matiz de que a él también le ha molestado "que se diga que los consejeros que estamos en la SVAV realizamos actuaciones trapaceras".

"Ni usted es como ha parecido ni yo soy como he dicho", ha apostillado Carnero, mientras que Fernández Antolín ha rechazado la opción de decir algo más en el pleno.

También se ha producido un intenso intercambio de palabras cuando Irene Carvajal, tras mencionar situaciones en las que se ha sentido "acosada" en el portal de su vivienda por ser de Vox, ha considerado que el concejal del PSOE Francisco Ferreira se reía.

En cuanto a las propuestas de PSOE rechazadas estaba también pedir al alcalde que retire las competencias al director de Políticas Públicas en Alcaldía, al que denominan "alcalde B"; acometer de forma urgente un plan de limpieza, y colaborar en el proceso de regularización de inmigrantes.

Y entre las de VTLP, los votos de PP y Vox han descartado medidas como aumentar el parque público municipal de vivienda, recuperar el programa ALVA; un "plan de choque" para reducir listas de espera de valoración de la dependencia; refinanciar el contrato programa de Auvasa para adquirir más autobuses; y reforzar mecanismos de transparencia.