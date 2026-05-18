Carnero reconoce "preocupación" por las reyertas entre bandas, aunque las considera "hechos puntuales"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha reconocido la preocupación por las reyertas entre bandas latinas, como la que el pasado fin de semana ha dejado tres heridos de gravedad con armas blancas, pero "hasta ahora" las considera "hechos puntuales".

"¿Cómo no vamos a tener preocupación?", ha planteado el regidor vallisoletano al ser preguntado por el hecho delictivo ocurrido en la madrugada del pasado domingo en la playa de Las Moreras.

El alcalde ha señalado que es un hecho que "altera la normal convivencia", pero "hasta ahora" lo observa como "hechos puntuales" sobre los cuales el Ayuntamiento mantiene "todo el contacto" con la Subdelegación del Gobierno a través de la policía Municipal y la Nacional.

Carnero ha recordado que la Sala Conjunta 091-092 trabaja de manera coordinada. "En ese sentido no puedo sino agradecer el trabajo, el esfuerzo y la dedicación plena porque sé que en este ámbito están trabajando de manera importante por parte de la Policía Nacional", ha aseverado.