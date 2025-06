Carnero reivindica el derecho a "hablar" sobre el soterramiento: "Mini Sánchez quiere seguir como alcalde desde Madrid"

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha realizado en el Pleno municipal del Ayuntamiento una efusiva defensa de la posición de su equipo de Gobierno sobre el proyecto ferroviario y ha reivindicado el derecho a sentarse a "hablar" y "dialogar" con el Ministerio de Transportes sobre el proyecto de soterramiento y sobre la obra de remodelación de la estación Campo Grande, mientras que ha reprochado al ministro Óscar Puente, a quien se ha referido como "mini Sánchez" a querer "seguir como alcalde desde Madrid".

Así lo ha recalcado el regidor en una intervención, a la que está facultado como alcalde y presidente del Pleno, de más de diez minutos de duración después de debatirse una moción en la que el Grupo Socialista le reclamaba que explicara las consecuencias que podía tener para la ciudad la posible disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Durante el debate el concejal de Tráfico y Movilidad ha subrayado que en momento alguno el equipo de Gobierno ha reclamado esa disolución, pero el portavoz socialista, Pedro Herrero, ha advertido de que como ya apuntó el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, hace unas semanas, la actitud de "torpedeo" de Carnero, ha llevado a plantear una disolución de la entidad.

Antes de la votación, en la que PP y Vox han rechazado la reclamación socialista, Carnero ha intervenido para dejar clara nuevamente la posición del equipo de Gobierno, y en un discurso enfático ha defendido que, como alcalde, lo que dice es que Ayuntamiento y Ministerio se siente a dialogar sobre el proyecto ferroviario y sobre la nueva estación Campo Grande.

"Que se dé el mismo trato a Valladolid que se le da a otras zonas del territorio, que no se piense que se puede gobernar Valladolid desde El Viso --barrio céntrico de Madrid frente al que se sitúa la sede del Ministerio de Transportes--, que en El Viso se hacen otras cosas".

"Aquí, en Valladolid, se gobierna el Ayuntamiento desde esta mesa, en este Pleno y con el consenso o el disenso de todos los grupos", ha continuado Carnero, que ha apostillado que "aquí no viene a meter las narices nadie y si las quiere meter nos veremos donde nos tengamos que ver".

En esas palabras subyacía la figura del ministro de Transportes y exalcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, al que en otro punto de su intervención se ha referido como "mini Sánchez", a quien ha reprochado que "quiere seguir siendo alcalde desde Madrid", algo que "no puede ser".

Todo ello porque Carnero ha criticado que el Ministerio haya "decidido hacer una estación de trenes sin hablar con la ciudad", interpretando según el alcalde que la "la competencia para realizar una estación de trenes es únicamente del competente en materia del sector ferroviario", cuando ha apuntado que esa estación se lleva a cabo "en la ciudad", que contempla una zona comercial y un parking subterráneo.

"En Valladolid es el único sitio que no se puede hablar de esto, en el resto de lugares se habla, pero aquí no, aquí se decide que no se habla, aquí se impone", ha lamentado.

"ÉSTE ALCALDE NO SE VA A PLEGAR A LO QUE DIGA EL MINISTRO DE TURNO"

En su intervención ha comenzado por refutar una afirmación que ha apuntado el portavoz socialista sobre que en 2017, cuando se modificó el convenio ferroviario para pasar del soterramiento a la integración en superficie todos los partidos estuvieron de acuerdo.

El actual regidor ha defendido que el Partido Popular no estuvo de acuerdo --entonces, el Grupo Municipal Popular votó en contra en el Pleno sobre la modificación del convenio-- pese a que el Ministerio de Fomento de entonces, del 'popular' Íñigo de la Serna, y la Junta de Juan Vicente Herrera, y el exalcalde Óscar Puente sí que se "plegaran" al acuerdo con Adif y Renfe.

"Tengan superclaro que este alcalde no se va a plegar a lo que le diga el ministro de Fomento de turno, si no está de acuerdo y no beneficia a la Ciudad de Valladolid", ha enfatizado.

Ahora, ha recalcado que el equipo de Gobierno que encabeza quiere dialogar con el Ministerio para que se modifique ese convenio de 2017 y se pueda volver a contemplar el soterramiento. "Ahora estamos tan en desacuerdo que la mitad queremos una cosa, modificar el convenio, y la otra mitad quiere mantenerlo. Y, por tanto, tendremos que sentar a dialogar, a ver qué es lo que queremos hacer", ha incidido, antes de lamentar que la segunda mitad "no quiere sentarse a hablar", algo que "no puede ser en política, y eso no puede ser en política".

Por otro lado, ha negado que en su equipo de Gobierno haya "boicoteo" o "torpedeo" como les ha acusado el PSOE, y ha puesto el ejemplo de "qué boicoteo va a haber" si los dos túneles de los 22 contemplados en el convenio que asegura que únicamente se han concluido, uno --el doble de Panaderos-Labradores-- se concluyó ya durante su mandato y otro, el de Padre Claret y al que ha definido como "una infamia" se ejecutó en estos dos últimos años.

Asimismo, ha recalcado que "nadie ha dicho que no vayamos a hacer" los pasos subterráneos de Ariza, pero ha matizado que el equipo que dirige "priroiza" ahora mismo la actuación de mejora del viaducto de Daniel del Olmo, porque abordar la obra en la zona de la Ciudad de la Comunicación sin dar "solución" al viaducto del polígono de Argales supondría un "caos" en esa zona de la ciudad.

"Hace dos años estaba convencido de lo que quería y lo que pedía, que era el soterramiento de la vía del tren en la ciudad de Valladolid. Hoy lo estoy mucho más", ha enfatizado. Al finalizar su intervención, ha sido aplaudido por los representantes de la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril.

Posteriormente, en la red social 'X' el portavoz socialista Pedro Herrero ha acusado a Carnero de utilizar la institución del Ayuntamiento como "si fuera una sucursal del Partido Popular".