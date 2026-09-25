Carnero reivindica el derecho de los jóvenes con discapacidad a construir su propio proyecto de vida

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la presentación del II Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha participado este viernes en el acto de inauguración del II Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad 2026, que se celebra en la Cúpula del Milenio, donde ha destacado que la ciudad se convierte durante estos días en "un espacio de encuentro, reflexión y escucha para los jóvenes con discapacidad", a quienes ha defendido su derecho a construir su "propio proyecto de vida".

El II Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad ha celebrado su inauguración formal en la Cúpula del Milenio de Valladolid con un llamamiento unánime de las principales instituciones del país y del movimiento asociativo. "Garantizar los apoyos, recursos y oportunidades reales para que las personas jóvenes con discapacidad puedan diseñar y liderar su propio proyecto de vida en igualdad de condiciones", han destacado.

Impulsado por el Cermi Estatal, la Fundación ONCE y el Cermi Castilla y León, el encuentro congrega a más de 120 jóvenes activistas procedentes de todas las comunidades autónomas bajo el lema 'El derecho a un proyecto de vida propio'.

Bajo el lema 'El derecho a un proyecto de vida propio', ha defendido que la inclusión pasa por garantizar que cada persona pueda decidir sobre su futuro con libertad, autonomía y los apoyos necesarios, incorporando las demandas de la juventud con discapacidad a las políticas públicas.

Durante su intervención, el regidor ha puesto en valor la colaboración del Ayuntamiento con Cermi Castilla y León, organizador del congreso, y ha subrayado la estrecha relación institucional que mantienen ambas entidades.

Ha recordado que nueve de las 13 organizaciones que integran Cermi están representadas en los órganos municipales de participación, lo que ha permitido trabajar conjuntamente en accesibilidad, inclusión e igualdad de oportunidades.

El alcalde también ha repasado algunas de las principales actuaciones municipales en materia de discapacidad, como el III Plan Municipal de Accesibilidad 2025-2028, las ayudas al transporte y a la autonomía personal, el servicio de intérprete de lengua de signos y los programas de inserción laboral.

Además, ha agradecido al presidente de CERMI Castilla y León, Fran Sardón, el impulso para celebrar este congreso en Valladolid y ha reiterado el compromiso de la ciudad con unas políticas transversales que hagan posible una inclusión real de los jóvenes con discapacidad.

Conducido por la presidenta de la Comisión de Juventud con Discapacidad del Cermi Estatal, Macarena Sánchez Prieto, el acto institucional ha ratificado el compromiso de situar la autonomía personal, la emancipación y la toma de decisiones "sin tutela ni paternalismos en la primera línea de las políticas públicas".

El vicepresidente del Cermi Estatal y presidente del Cermi Castilla y León, Francisco Sardón Peláez, a quien Carnero ha agradecido que pensaran en la ciudad para acoger este congreso, ha fijado la posición política del movimiento asociativo destacando "la profunda transformación experimentada tras la reforma del artículo 49 de la Constitución Española y la reciente actualización de la Ley de Dependencia".

Sardón ha enfatizado que el renovado marco legal otorga a la juventud las herramientas necesarias para exigir el cumplimiento efectivo de sus derechos "sin dar pasos atrás" pues ha defendido que "la accesibilidad universal ha pasado de ser una directriz a ser un derecho exigible, con lo cual los jóvenes tienen la oportunidad de exigir no ser discriminados".

En esta misma línea, el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, repasó las "conquistas históricas del movimiento social" para instar a las nuevas generaciones a movilizarse e incidir directamente en los centros de decisión. "Hay que estar dentro para que las cosas cambien; queremos que España sea el país referente de la juventud que camina, avanza, reclama y reivindica desde la justicia social", ha añadido.