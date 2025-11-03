Carnero remarca su "apuesta" por el Servicio de Limpieza, "orgullo de la ciudad y servicio esencial de respuesta eficaz"

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha remarcado la "apuesta" del Ayuntamiento por el Servicio de Limpieza, un "orgullo" para la ciudad y "servicie esencial de respuesta eficaz".

Así lo ha señalado durante la entrega de la primera edición de los Premios Valladolid Ciudad Limpia 'Rubén Martín Portero', unos galardones que tendrán carácter anual y que nacen con el propósito de "dignificar y visibilizar" el "importante trabajo" de los miembros del Servicio Municipal de Limpieza, responsables de mantener la ciudad "limpia y salubre los 365 días del año".

El regidor ha detallado que los galardones llevan el nombre de 'Rubén Martín Portero' en reconocimiento a este trabajador que falleció "en acto de servicio" el pasado 7 de enero de 2023 en un accidente laboral.

De ahí que el primer premio, a título póstumo, haya sido a él "en reconocimiento a su alto grado de implicación y profesionalidad demostrados durante toda su trayectoria". "Era un servidor público, que estaba al servicio de todos los vallisoletanos", ha subrayado.

"Muchas veces se nos critica, pero con la colaboración de todos los trabajadores y de los vecinos, la ciudad está cada día más limpia. Es una partida entre todos, y no merece la pena solo jugarla, también hay que ganarla con la participación de todos, trabajadores y ciudadanos", ha abundado.

Al hilo de estas palabras, el regidor ha agradecido a la familia del operario fallecido "su generosidad" al aceptar que este reconocimiento lleve su nombre.

La viuda del homenajeado, Leticia Pérez, ha agradecido el reconocimiento del que, ha señalado, el fallecido estará "muy orgulloso" al ensalzar "una labor muy digna y poco valorada". "Y no confundiendo su servicio, que no es de basura, la que la propia sociedad provoca, sino de limpieza. Premio que lleva en nombre de un trabajador más, de un compañero más que se entregaba siempre con su eterna sonrisa y su ilusión a su trabajo que como cualquier otro conlleva su riesgo y por el que finalmente falleció", ha apuntado emocionada.

El segundo de los galardones se le ha entregado a la Asociación de Propietarios del Polígono de San Cristóbal, "por su colaboración activa con el Ayuntamiento y su papel destacado en la difusión de las recomendaciones e instrucciones sobre la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos en el polígono industrial".

Desde el Polígono, su presidente, Antonio García ha considerado que este reconocimiento demuestra que la colaboración público-privada "funciona". "Cuanta mayor visibilidad tengamos mejor le irá a la ciudad", ha alegado para recordar al funcionario fallecido y a todos los asociados por el trabajo que realizan en la limpieza de la zona, que, como ha recordado el regidor, es el polígono industrial "más grande de Castilla y León".

"El Servicio de Limpieza de Valladolid, que cuenta actualmente con unos 550 trabajadores, es motivo de orgullo para la ciudad, al mantenerse como un servicio esencial de gestión directa municipal, lo que permite una respuesta eficaz ante eventos como las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, la Semana Santa o la Noche de San Juan".

En este punto, ha subrayado que en los últimos años, el Ayuntamiento ha reforzado su "apuesta" por este servicio mediante la incorporación de nuevo personal fijo, la renovación de la flota de vehículos, y la ampliación de las fracciones de recogida selectiva".

De hecho, ya se han alcanzado nueve tipos diferenciados de residuos: orgánico, envases, vidrio, papel y cartón, resto, enseres, aceite de cocina, pilas y textil. Durante el acto, se ha destacado también la importancia de la colaboración ciudadana, asociaciones y entidades que con su compromiso y buenas prácticas contribuyen a mantener una Valladolid más limpia y sostenible, según informa el Consistorio en un comunicado.