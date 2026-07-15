Carnero se reúne con la empresa china Gotion y la Junta para "definir y coordinar próximas actuaciones"

El Alcalde De Valladolid, Jesús Julio Carnero, Se Ha Reunido Este Miércoles Con El Viceconsejero De Economía Y Competitividad De La Junta, Carlos Martín Tobalina, Y Una Delegación De La Empresa China Gotion - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha reunido este miércoles con el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta, Carlos Martín Tobalina, y una delegación de la empresa china Gotion, encabezada por su directora para el sur de Europa, You Lu, con el objetivo de "definir las bases de trabajo y coordinación que marcará las actuaciones de los próximos meses".

De esta forma, se refuerza la colaboración entre las administraciones y la compañía para avanzar en uno de los proyectos industriales "más importantes" para la capital vallisoletana, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

"Trabajamos para que la implantación de Gotion se convierta en una realidad que impulse la innovación, la industria y el empleo en Valladolid", ha subrayado el Consistorio.