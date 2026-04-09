Carnero señala que el aforador de Isabel la Católica es "heredado" del PSOE y ve sus datos como reales y constatables

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha señalado este jueves que el aforador del carril bici de Isabel la Católica, que en los últimos días se encuentra averiado, es "heredado" del anterior equipo de Gobierno formado por PSOE y VTLP, al tiempo que ha defendido que el dato de que "se han incrementado" el paso de bicicletas por ese punto es "real y constatable".

Así ha respondido Carnero, ante las preguntas de los medios de comunicación, al Grupo Municipal Socialista, que ha considerado que el "enésimo fallo" del aparato hace dudar de los datos aportados por el Ayuntamiento sobre el uso del carril bici después de la modificación de su recorrido el pasado año.

El regidor 'popular' ha defendido que el dato que ha dado el Ayuntamiento recientemente es "real" y "constatable", al tiempo que ha subrayado que "trasladar el carril bici del Paseo Isabel la Católica a donde lo hemos trasladado ha sido una de las mejores acciones que ha acometido este equipo de Gobierno y que ha favorecido a la ciudad de Valladolid y a la movilidad ciclista.

Asimismo, ha recalcado que el cambio ha favorecido la movilidad del transporte público, las emergencias y el transporte privado que transcurre por los carriles de circulación.

"Es una acción y un acierto y además creo que estamos todos, en términos generales, satisfechos con esa acción", ha concretado Carnero.

En relación al aforador el alcalde ha apuntado que "es el mismo que aforaba el tránsito de bicicletas en la época del Partido Socialista" al frente del Ayuntamiento.

En cualquier caso, ha matizado que "si en algún momento tiene algún tipo de fallo" el Ayuntamiento procederá a corregirlo y ha apuntado que si tienen que hacer "una revisión en profundidad" la acometerán.