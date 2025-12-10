Carnero señala a Renfe y ADIF por abandonar la SVAV tras obtener "todos los beneficios de la transformación ferroviaria"

Archivo - El ministro de Transportes, Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el secretario de estado José Antonio Santanao Clavero, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos SUárez-Quiñones, durante una reunión de la S - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha acusado a Renfe y ADIF, "a instancias del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible", de abandonar la Sociedad Valladolid Alta Velocidad una vez que han obtenido "todos los beneficios de la transformación ferroviaria" de la ciudad.

"Es un totalmente incomprensible e injusto, porque Valladolid, la ciudad, lo ha dado todo, absolutamente todo, desde el punto de vista del proceso de transformación ferroviaria", ha lamentado a preguntas de los medios poco antes de visitar la Reserva Biológica Urbana 'El Tomillo.

El regidor ha señalado que el Consistorio recibió ayer "a las 17.00 horas" la comunicación por parte de ADIF de la resolución del convenio de integración.

En su argumento, el primer edil se ha referido a la "transformación ferroviaria" que ha experimentado Valladolid durante este tiempo. "No hablo ni de integración, ni de soterramiento", ha subrayado para acusar a ADIF y Renfe, a "instancias" del Gobierno de España y del ministro del ramo, "que además es vallisoletano", de "abandonar" el convenio cuando han obtenido "todos los beneficios que pretendían de este proceso".

"Estamos ante una actuación incomprensible y a nuestro modo de ver injusta, porque no hay ningún incumplimiento, y así lo entendemos por parte del Ayuntamiento de Valladolid", ha continuado para señalar que ahora toca "analizar toda la documentación recibida" y, una vez hecho "el análisis", defender los "intereses de Valladolid" en la instancia que "corresponda".

Ahora, el Consistorio tendrá un mes para recurrir esta decisión por la vía administrativa y dos meses si decide acudir ante el juzgado contencioso-administrativo.