Carnero ante el 'síndrome post aborto': "No voy a hablar de algo que los científicos no han avalado al 100%"

VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha afirmado que "no va a hablar" sobre la propuesta de Vox para trasladar a la capital la iniciativa aprobada en Madrid, relativa a informar en los centros dependientes sobre el denominado 'síndrome post aborto', al no poder "valorar algo que no está consensuado ni avalado desde el punto de vista científico al cien por ciento".

Asimismo, el alcalde ha recordado que "ni los propios especialistas tienen una posición unánime", pero ha afirmado que "respeta las opiniones de todo el mundo". "Creo que es un tema que afecta a la conciencia de las personas y muy especialmente de las mujeres", ha incidido el alcalde.

En este contexto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, había emplazado previamente al Partido Popular a respaldar la reforma ordinaria de la Constitución para blindar el derecho al aborto y pidió expresamente a Carnero aclarar a las mujeres de la ciudad "si va a consentir" los postulados de Vox en esta materia.

"SÓLO SÍ ES SÍ"

Ante estas declaraciones, Carnero ha asegurado que su posición en materia de políticas de igualdad es "muy clara". "Estoy con las mujeres que han sufrido la aberración de una Ley como la del 'sólo sí es sí' y no con los violadores o maltratadores que gracias a esa norma han salido a la calle", ha remarcado.

El alcalde ha subrayado que la situación "dolorosa" referente a esta ley, y que "el PP no votó", sí exige "posicionarse claramente". Además, ha recordado que Redondo, cuando era concejala en el Ayuntamiento de Valladolid, "por dos veces no se posicionó en contra" de dicha norma.

"Yo estoy posicionado a favor de las mujeres y en contra de la violencia de género y del maltrato y de ahí no me va a mover nadie", ha recalcado.

Por último, Carnero ha considerado "gravísimo y dramático" el problema de las pulseras telemáticas de seguimiento para víctimas de violencia de género. "Es un tema que están sufriendo muchísimas mujeres en este momento y necesitamos una respuesta como Dios manda", ha concluido.