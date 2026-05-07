Carnero subraya que la decisión de la Audiencia Nacional es "parcial" y ve más "importante" el "fondo" de los recursos

VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este jueves que la resolución de la Audiencia Nacional conocida este jueves que desestima la petición de la suspensión cautelar solicitada por la Junta de Castilla y León para la suspensión del convenio para la integración ferroviaria en la ciudad es "parcial" ya que sólo se pronuncia sobre esa pretensión, por lo que ha recordado que aún no se conoce la resolución sobre la cautelar presentada, por su parte, por el Ayuntamiento de la ciudad ni sobre el "fondo" de los recursos interpuestos por ambas instituciones.

Carnero ha explicado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, "tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento recurrieron la decisión del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible de declarar, resulto de manera unilateral, el convenio para la Integración Ferroviaria".

Ambas administraciones, integrantes de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad junto a Adif y Renfe "y de manera independiente" pidieron como medida cautelar declarar suspensa dicha resolución comunicada en una reunión el pasado 24 de noviembre por parte del administrador de infraestructuras ferroviarias.

Por el momento, ha explicado el regidor del PP, se conoce la resolución en la parte que corresponde a la petición cautelar de la Junta de Castilla y León. "Y todavía no se ha pronunciado la Audiencia Nacional respecto a la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento de Valladolid", ha precisado.

En todo caso, ha añadido que tampoco se conoce la resolución sobre el fondo de la cuestión que plantean los recursos presentados por el Ayuntamiento y por la Junta, lo que el alcalde considera "lo más importante".

Por ello, considera que la decisión atañe a "una cuestión preliminar" como es la de medida cautelar "en la parte solicitada por la Junta de Castilla y León".

El primer edil vallisoletano ha insistido en que el Consistorio y la Junta no entienden "por qué se resuelve de manera unilateral" el convenio ferroviario, suscrito por todos los socios de la SVAV en 2017, ya que consideran que no existe "causa" para resolverlo.