Carnero tendrá una audiencia con el Papa la próxima semana con el objetivo de "presentar" la Semana Santa

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, viajará a Roma y El Vaticano los días 10 y 11 de febrero, y ha asegurado que tendrá una audiencia con el Papa León XIV para "presentar" la Semana Santa de Valladolid, al tiempo que ha reiterado que el pontífice "siempre está invitado a la ciudad y la provincia".

Carnero ha explicado a los medios de comunicación que tenía como objetivo poder tener audiencia con el Papa León XIV en su primer año de papado y presentar "algo tan de nuestro corazón como es la Semana Santa vallisoletana".

La motivación del viaje que hará el regidor los días 10 y 11 de febrero a Roma y El Vaticano es la "promoción" de la Pasión vallisoletana, ya que además de acudir a la audiencia papal, la delegación de la ciudad llevará a cabo una serie de contactos tanto con el Instituto Cervantes como con Turespaña.

Todo ello "con el objetivo de preparar y promocionar la ciudad de Valladolid desde el punto de vista de la Semana Santa y desde cualquier otro ámbito" que hacen "apetecible" venir a visitar Valladolid.

Ante la pregunta de los medios de comunicación sobre la invitación realizada al Papa para visitar la localidad vallisoletana de Mayorga con motivo del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo en el tercer centenario de su canonización, Carnero ha apuntado que su santidad "siempre estará invitado" a "volver a Valladolid".

Así, Carnero ha destacado que León XIV, agustino, ha estado en distintas ocasiones en el Colegio de Filipinos en la capital vallisoletana, por lo que ha recalcado su "relación muy directa con Valladolid"