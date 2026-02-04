Carnero visita los ríos Pisuerga y Esgueva ante las crecidas en sus caudales por el temporal

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, visita el Esgueva en la confluencia con el Pisuerga a la vista de la situación temporal - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha visitado este miércoles el río Esgueva en la confluencia con el Pisuerga y el propio cauce del Pisuerga para observar el caudal de ambos ríos a la vista de la situación del temporal.

El Ayuntamiento de la capital vallisoletana se encuentra en constante coordinación con la Agencia de Protección Civil y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por si fuera necesario alguna actuación conjunta en materia de prevención para la ciudadanía.

El primer edil también ha visitado durante la jornada a los piragüistas que no han podido lanzarse a entrenar al Pisuerga en el Programa de Rendimiento de la Federación de Piragüismo de Castilla y León, en el complejo deportivo Narciso Suárez.

Precisamente, el río Pisuerga ha marcado este miércoles datos máximos en su caudal en el presente año hidrológico --desde el 1 de octubre de 2025-- al paso por la estación de aforo ubicada en Valladolid capital, con 395 metros cúbicos por segundo (m3/s) a las 19.00 horas, si bien todavía está lejos del nivel que activaría la situación de avisos, fijada en torno a los 580 m3/s.