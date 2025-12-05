La carrera solidaria 'Ruta 091' que se celebrará el día 20 en Valladolid recaudará fondos para la Asociación Campanilla

Presentación de la Ruta 091 de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La carrera solidaria 'Ruta 091' que se celebrará el día 20 de diciembre en Valladolid recaudará fondos para la Asociación Campanilla, que trabaja con niños oncológicos a los que presta apoyo de diverso tipo.

El jefe provincial de Policía Nacional en Valladolid, el comisario Francisco Javier Oterino, y la presidenta de la Asociación Campanilla, Laura Curiel, han presentado esta carrera, que discurrira por el centro de Valladolid y partirá a las 19.00 horas del día 20 de la Plaza de San Pablo.

La carrera, que cumple su cuarta edición, tiene un límite de participación de 600 personas adultas y otras 200 para menores y las inscripciones ya se han abierto para poder participar.

El evento, en el que fue pionera Valladolid y se ha extendido a 45 ciudades, es una prueba deportiva organizada por la Policía Nacional junto a la Mutua de Previsión Social de la Policía (MUPOL) y al Banco Santander, que se celebra en las grandes ciudades de la geografía española. En cada ciudad, se designa una causa solidaria para destinar la recaudación obtenida por las inscripciones de la carrera, buscando siempre el compromiso social y apoyar si es posible las causas locales en cada caso.

En esta ocasión en Valladolid, la destinataria de la recaudación es la Asociación Campanilla, que centra su labor en atender las necesidades de niños en procesos oncológicos en Valladolid. Su labor va desde el asesoramiento a las familias, hasta cubrir económicamente las necesidades de los niños oncológicos y sus familias, pasando por tareas de humanización de zonas hospitalariasen los que desarrollan actividades y sin descuidar la concienciación acerca del cáncer infantil.

La presidenta de la Asociación ha explicado que tratan de dar apoyo emocional, psicológico y económico y a sus familiares en diferentes aspectos así como ayudarles en el momento en el que necesitan materiales ortopédicos.

Por su parte, el comisario Francisco Javier Oterino ha recordado que precisamente el espíritu de esta carrera es su carácter solidario, que en cada ciudad se dedica a una asociación.

CATEGORÍAS Y MODALIDADES

En la modalidad de carrera, el recorrido será de 5.000 metros, mientras que en el de marcha será de 4.000 y, en ambos casos transcurrirá por céntricas calles de la capital.

Previamente, se celebrará una carrera infantil a las 18.00 horas para 200 participantes, en la que los jóvenes deportistas correrán una distancia acorde a su edad, en la zona de salida en la Plaza de San Pablo.

El precio de la inscripción será de 12 euros para adultos que incluirá el dorsal de la prueba junto a la camiseta oficial de Ruta 091, así como una bolsa para cada corredor con diferentes vituallas cortesía de los colaboradores de la prueba. Para niños el precio es de 10 euros lo que incluye camiseta o también existe una tarifa simbólica de 2 euros para niños, sin camiseta. A todos los niños se les entregará una medalla de participación en la prueba, ya que en su caso no es competitiva.

Antes de celebrar las carreras, en la Plaza de San Pablo habrá una exhibición de medios policiales a las 17.00 horas en la que los ciudadanos que se acerquen podrán ver una simulación en la que se recrea un incidente de una persona, que realiza una ataque indiscriminado con arma blanca.

Así, se podrá ver cómo intervienen varias unidades policiales para solventar la situación, desde el primer radio patrulla en llegar, hasta como los agentes de Policía Científica recogen evidencias, pasando por la actuación de la unidad Aérea de la Policía con sus drones, Unidad de Prevención y Reacción, Tedax NRBQ y Guías Caninos.

Todos aquellos que quieran participar en la carrera pueden inscribirse en la direccion web https://ruta091.es, donde se puede ver detallado el reglamento de la prueba, horarios y categorías y dónde deberán recoger sus dorsales y camisetas.