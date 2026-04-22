Carriedo apela a la prudencia ante la negociación de Gobierno y descarta "pactos ocultos" en CyL

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno - JCYL - Archivo

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha apelado a la "prudencia" en relación con las negociaciones para el nuevo Gobierno autonómico y ha garantizado que el futuro acuerdo será público y no contendrá "pactos ocultos".

Carriedo ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y tras el acuerdo cerrado en Extremadura entre PP y Vox que cada Comunidad autónoma posee sus "propias circunstancias" sociodemográficas y de gestión, un punto en el que ha señalado que algunos objetivos planteados en otros territorios ya se han cumplido en Castilla y León, como la gratuidad de la educación de cero a tres años, la calidad de los servicios públicos o la rebaja de impuestos.

"Aquí ya las hemos cumplido y por tanto es una circunstancia que no tiene sentido que lógicamente abordemos como reto", ha afirmado.

El portavoz ha evitado valorar las coincidencias entre las exigencias de Vox en Extremadura y las de Castilla y León al considerar que la prudencia es una "gran virtud" y ha asegurado que la Junta informará de los detalles del acuerdo cuando este se produzca y se haga público. "Cuando este se produzca les puedo asegurar que daremos información detallada del mismo, lo haremos público; aquí no habrá pactos ocultos", ha aseverado el consejero.

"Es lógico que existan comunidades autónomas con objetivos, retos y desafíos diferentes, y esto se manifieste naturalmente en el día a día de cada uno de los parlamentos, a nosotros, lógicamente, nos gusta que haya estabilidad dentro del conjunto de otras comunidades", ha relatado.

Asimismo, el consejero en funciones ha eludido comentar las propuestas o conceptos como "los españoles primero", como ensalza Vox, tras recordar que la campaña electoral ya ha terminado y ha insistido en que su labor es hablar sobre "hechos reales" y que solo corresponde valorar el contenido del acuerdo de Castilla y León una vez que se alcance.

Respecto a la política migratoria y la acogida, Carriedo se ha remitido al programa electoral del Partido Popular y ha rehusado marcar líneas rojas públicas durante el proceso de negociación. Así, ha hecho referencia al concepto "humanismo solidario" que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, utilizó ayer en su discurso institucional con motivo del Día de Castilla y León, un término que, como ha asegurado, le gusta, lo que le ha llevado a abogar por la aplicación de políticas que favorezcan el arraigo en el territorio a través de los servicios sociales.

En este punto, Fernández Carriedo ha recordado que el discurso de investidura del presidente en 2022 ya recogía que la Comunidad atenderá a todas las personas que lo necesiten y ha subrayado que la autonomía ha sido defendida estos años como una "tierra de acogida".

Finalmente, el portavoz ha reconocido la dificultad de pronosticar una fecha exacta para la firma de un futuro acuerdo, ya que, como ha señalado el calendario depende de todas las partes implicadas.