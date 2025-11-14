Carriedo cierra la primera ronda de reuniones sobre los PGC sin sumar apoyos

VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha mantenido este viernes cinco reuniones de trabajo con distintos partidos políticos con representación en las Cortes para recabar apoyos al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad, unos encuentros "cordiales" que han concluido con el 'no' de los socialistas, quienes presentarán una enmienda a la totalidad, e incógnitas sobre la posición del resto de grupos, que, a excepción del PP, no han garantizado su apoyo.

El primer encuentro el día ha sido con el PSOE y se ha prolongado durante casi dos horas, posteriormente, ya por la tarde, el consejero se ha reunido con Por Ávila, Soria ¡Ya!, PP y UPL. Carriedo seguirá mañana sábado esta ronda de contactos con Vox y se prevé una conversación con el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, quien ya ha anunciado su enmienda a la totalidad, el lunes antes de que Fernández Carriedo acuda al Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por el Ministerio de Hacienda.

El día se ha cerrado sin acuerdos, ya que sólo Por Ávila ha aclarado que no presentará enmienda a la totalidad, mientras que el resto lo estudiarán el fin de semana. Tampoco han aclarado el sentido de su voto en el debate de las enmiendas a la totalidad que tendrá lugar el próximo jueves 20 de noviembre y que, por el momento, presentarán PSOE, Unidas Podemos y Francisco Igea.

No obstante, Fernández Carriedo ha considerado "positivas y útiles" las reuniones y ha explicado que se han desarrollado con "seis horas de trabajo intenso" en las que se han abordado "con detalle" las cuentas autonómicas y los puntos de coincidencia con "varios partidos políticos".

Carriedo ha señalado que los grupos disponen ahora del fin de semana y hasta el lunes para "analizar y considerar" su posición antes de decidir si presentan enmienda a la totalidad. "Respetaremos la decisión que cada grupo tome, pero les hemos animado a valorar el contenido del presupuesto pensando en los ciudadanos y no en el interés partidista o electoral", ha afirmado, al tiempo que ha destacad que las cuentas "benefician a autónomos, agricultores, trabajadores y al mundo rural".