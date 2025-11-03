Carriedo convocará los días 14 y 17 de noviembre a los grupos parlamentarios para abordar el presupuesto de 2026

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo. Archivo. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) - La Junta, a través de consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, convocará a los partidos políticos con representación parlamentaria los días 14 y 17 de noviembre para informarles del contenido del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, como así lo avanzó el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, la pasada semana.

Se trata de "dialogar" en relación con los presupuestos de la Comunidad una vez que hayan comparecido los consejeros en las Cortes, lo que tendrá lugar entre el 10 y el 14 de noviembre, donde cada uno de ellos expondrá el contenido presupuestario de cada una de sus áreas y aclarar dudas que pudieran plantear los grupos y acercar posiciones.

Se trata, según ha recordado el Gobierno autonómico, del mayor Presupuesto presentado en Castilla y León, que apuesta por duplicar las ayudas por hijo, pasando del máximo de 2.500 a 5.000 euros, y que modificará los requisitos para que todas las familias se beneficien del Bono Infantil.

Asimismo, incluye 10 millones de euros para bonificar peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y la AP-71 a los conductores recurrentes y empadronados en la Comunidad, entre otras medidas, como "la fiscalidad más baja de la historia, moderada y con bajos impuestos, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y mejores servicios públicos".