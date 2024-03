Carriedo dice que la incapacidad para elaborar el PGE puede generar "cierta desconfianza"

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha advertido este martes de que la inestabilidad política y la "incapacidad" del Gobierno de España para elaborar un proyecto de presupuestos para 2024 en el ámbito nacional puede generar "cierta desconfianza".

Este es uno de los mensajes que ha trasladado el consejero en la presentación de los proyectos de presupuestos de la Comunidad Autónoma y del proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para el año 2024 que se someten este martes al debate de totalidad.

Fernández Carriedo ha apuntado a "algunas incertidumbres" del contexto en el que se presentan las cuentas de la Comunidad Autónoma para 2024 y ha explicado, a modo de ejemplo, que se prevé una reducción de las expectativas de crecimiento en el entorno de Castilla y León. A esto ha añadido que, a pesar de que el incremento de la inflación y de los tipos de interés se ha "atenuado", la economía está absorbiendo aún "las fuertes subidas de los últimos años".

El consejero y portavoz de la Junta ha aprovechado la ocasión para reclamar de nuevo al Gobierno de la nación que impulse de acuerdo con todas las comunidades una "reforma a fondo" del sistema de financiación autonómica y ha reiterado que el actual supone una "infrafinanciación" para Castilla y León derivada de razones demográficas y territoriales. "Desde luego que el camino no pasa por la irresponsable publicación de las balanzas fiscales, realizada en pago al chantaje de los separatistas", ha advertido el consejero que ha recordado que los impuestos y las contribuciones al estado del bienestar las realizan las personas y no los territorios. "No aceptar este principio básico rompe la solidaridad recogida en la propia Constitución Española", ha sentenciado.

El consejero ha precisado que la estructura del estado de ingresos del proyecto de presupuestos de la Comunidad refleja la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómica que haga frente a la infrafinanciación y la disminución del déficit público sobre el que, según ha reprochado una vez más, el Gobierno de España se reserva la posibilidad de acudir a 97 de cada 100 euros del total asignado al conjunto de administraciones públicas.

También ha remarcado que el estado de ingresos refleja el descenso de los fondos europeos vinculados a la ejecución del Plan de Recuperación tras el "techo presupuestario" alcanzado el pasado año.

Fernández Carriedo ha reivindicado la importancia del proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2024, "el más elevado de la historia" hasta un total de 14.562 millones de euros "al servicio de los castellanos y los leoneses", y se ha mostrado convencido de que su aprobación generará "estabilidad y confianza" y permitirá seguir modernizando la Comunidad Autónoma.

"Estamos ante un debate importante y tenemos que pensar en los intereses de las personas de Castilla y León. Por eso, y especialmente en este contexto, les pido que respalden estas propuestas", ha solicitado el consejero a los procuradores que hoy decidirán con sus votos si la tramitación de las cuentas sale adelante o no --la Junta cuenta con los votos mayoritarios de los grupos Popular y Vox--.

"Crecer para generar oportunidades de futuro, buscando asegurar un mejor escenario para las generaciones venideras", ha reivindicado también el titular de la cartera de Economía y Hacienda que ha defendido la "política fiscal moderada, inteligente y selectiva" que aplica la Junta "compatible" con la prestación de servicios de calidad al incentivar el consumo y la inversión y favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo. "Tener menos impuestos es compatible con tener menos paro, menos deuda y mejores servicios públicos que la media", ha sentenciado.