Carriedo inicia mañana una visita a Munich para reforzar la cooperación con Baviera y aumentar las exportaciones de CyL

VALLADOLID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, inicia este lunes en Munich una visita económica y comercial con distintas entidades públicas y privadas del Estado Federal de Baviera, uno de los 'Lander' con mayor dinamismo económico de Alemania, con el objetivo de reforzar la cooperación y aumentar las exportaciones de la Comunidad.

El consejero junto al Viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, y responsables del área de internacionalización y captación de inversiones del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Comunidad mantendrán reuniones de trabajo con distintas empresas para la presentación de Castilla y León como socio estratégico y la captación de inversiones.

La agenda de la visita está dividida en dos jornadas, donde la primera se desarrollará este lunes, y se centra en encuentros de trabajo con dos ministerios del Estado Federal de Baviera (equivalentes a las Consejerías de la Comunidad), y organismos económicos y empresariales alemanes.

El consejero iniciará la jornada a las 8.30 horas con una reunión con el director, Volker Leinweber, y la responsable de Comercio Exterior de la Asociación Empresarial de Baviera, Lisa Zölch, equivalente a la representación de la patronal económica.

A las 10.00 horas, mantendrá un encuentro con el miembro del Consejo y director del Departamento de Internacional, Industria, Innovación y Emprendimiento de la BIHK, Christoph Angerbauer, la entidad que coordina a las nueve Cámaras de Comercio e Industria de Baviera.

Posteriormente, a las 11.30 horas, se reunirá en el Ministerio Bávaro de Asuntos Europeos e Internacionales con el ministro, Eric Beisswenger, y la jefa del Departamento de Relaciones Institucionales, Julie Grill, y para finalizar con la agenda matinal, a las 12.30 horas, tendrá una reunión con Steffen Görig, de Quantum Capit.

Por la tarde, a las 13.30 horas, está previsto un encuentro en el Ministerio de Economía, Desarrollo Regional y Energía con la directora ministerial y del Departamento de Internacionalización y Política Local, Gudrun Weidmann.

Asimismo, a las 16.00 horas, el consejero se reunirá con la presidenta, Angelika Niebler, y el secretario general del Consejo Económico de Baviera, Michael Hinterdobler, equivalente al Consejo Económico y Social. La agenda concluirá a las 17.30 horas con una visita a las instalaciones de la empresa Wacker Biosolutions.

Por otro lado, la jornada del martes se centrará en encuentros con inversores alemanes y empresas con el objetivo de destacar las ventajas de Castilla y León como socio estratégico y facilitar inversiones alemanas en la Comunidad.

La agenda comenzará a las 8.30 horas con una presentación de Castilla y León como socio estratégico ante varias empresas alemanas, con el objetivo de captar nuevos inversores y reforzar el posicionamiento de la Comunidad en sectores de interés mutuo.

A las 11.00 horas, Fernández Carriedo mantendrá una reunión con varios proyectos de inversión interesados en implantarse en la Comunidad, con el fin de analizar su encaje y potencial desarrollo.

Finalmente, a las 12.45 horas, está prevista una reunión con inversores de la empresa Kiekert, especializada en soluciones de cierre para automoción, para avanzar en futuras posibilidades de inversión en Castilla y León.