Carriedo insiste en que "ha hecho lo que tenía que hacer" y confía en poder tramitar el PGC tras aprobar el gasto

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que el Ejecutivo autonómico "ha hecho lo que tenía que hacer" al aprobar un "buen techo de gasto" y remitir a las Cortes un "buen" proyecto de Presupuestos Generales para 2026 y ha confiado en que las cuentas puedan tramitarse tras la votación del límite de gasto no financiero prevista para este miércoles en el Pleno y que previsiblemente se aprobará después de que el PSOE haya anunciado su abstención.

"Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, presentar un buen techo de gasto y acompañar la información para un buen presupuesto, la idea nuestra es que el presupuesto se tramite con posterioridad, una vez que se haya aprobado el techo de gasto", ha defendido el consejero tras participar en una jornada sobre la industria descarbonizada organizada por la CEOE de Castilla y León.

Fernández Carriedo ha reiterado que si finalmente mañana se da luz verde al techo de gasto la Junta completaría el cuarto y último año de legislatura con un límite de gasto aprobado, lo que, a su juicio, "da estabilidad, garantía y suficiencia de capacidad para ofrecer al mercado una confianza".

Para el consejero este techo de gasto es la "base fundamental para conocer el escenario", no obstante ha eludido ahondar en la tramitación del proyecto de Presupuestos que este martes se debate en la Mesa de las Cortes tras el informe de la letrada ante la posibilidad de que las cuentas autonómicas no se puedan tramitar por haberlas registrado antes de aprobar el techo de gasto en la Cámara.

"Hasta que no se reúna la mesa y conozcamos la votación de los grupos es pronto para hacer valoraciones", ha subrayado.