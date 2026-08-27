Carriedo mantiene, tras la recepción de documentación, que el modelo de financiación es "el que presentó Junqueras"

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha aseverado este jueves que la última documentación remitida por el Gobierno a la comunidad autónoma sobre el modelo de financiación autonómica "confirma punto por punto que es el que presentó Oriol Junqueras" hace unos meses.

Así lo ha expresado el portavoz de la Junta a falta de una semana para la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se prevé que se aborde dicho modelo y en la que ha recalcado que la Junta defenderá su posición y "los intereses de los castellanos y leoneses" ante un modelo "absolutamente injusto".

Fernández Carriedo ha recordado que, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de ERC presentó "su modelo" que es el que "se plantea imponer al conjunto de comunidades autónomas".

Así lo ve confirmado el consejero de Economía y Hacienda tras analizar la documentación requerida al Gobierno de España por lo que ha lamentado que en estos meses el Ejecutivo central "no ha aprovechado para rectificar y tampoco ha aprovechado para explicar".

Por ello, vuelve a pedir que "reconsidere" el modelo en estos "días que quedan por delante" pues defiende que "la financiación autonómica no puede ser una moneda de pago a ERC" a cambio de apoyos parlamentarios. "Los ciudadanos pagan impuestos no para que Junqueras pueda presentar un pacto con el Gobierno que beneficie a su partido, pagan impuestos para recibir servicios", ha enfatizado.

Fernández Carriedo ha insistido en que un modelo de financiación autonómica no puede ser justo si reparte 21.000 millones de euros "nuevos" y a una comunicad como Castilla y León "que tiene el 20 por ciento de la superficie" del país le llegan "sólo 271 millones", el 1,3 por ciento.