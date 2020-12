Carriedo no ve sostenible mantener el déficit del 1,1% para siempre y ve razonable volver a la estabilidad en el futuro

VALLADOLID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que no es sostenible mantener "para siempre" el porcentaje de déficit del 1,1 por ciento que sustenta el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2021 y ha recordado a este respecto que se trata de una circunstancia "coyuntural" para hacer frente al mayor gasto al que obliga la pandemia del coronovirus.

"Lo razonable es que en los siguientes ejercicios volvamos a sendas de menor déficit para acercarnos a la estabilidad", ha explicado en concreto en ese reconocimiento de que mantener un déficit del 1,1 por ciento --el mismo porcentaje que estima la Airef-- no es sostenible si bien ha aclarado que el gasto asociado ahora a la pandemia y a hacer frente a la consecuente crisis tampoco va a tener ese carácter estructural.

Dicho esto, ha vuelto a reivindicar que Castilla y León ha podido asumir ahora este mayor nivel de déficit porque su deuda es casi tres puntos inferior sobre el PIB a la media del país fruto de la "prudencia y de la responsabilidad" con la que ha actuado el Gobierno autonómico en los años precedentes que han dado ahora un "margen" al que se ha acudido "cuando más falta hace".

Respecto a las cuentas de 2022, ha asumido que el ritmo de crecimiento no será igual al experimentado en 2021, cuando la Junta ha diseñado un presupuesto que roza los 12.300 millones de euros, un 13,2 por ciento más, si bien ha recordado que el Gobierno autonómico no ha presupuestado ahora por prudencia los fondos europeos para la recuperación que llegarán del Next Generation que, si se incluyen el próximo año, tendrán un impacto "más favorable" que en 2021. "Las circunstancias pueden ser diferentes", ha zanjado.

"Estamos resistiendo menos mal", ha asegurado el consejero que ha reiterado su compromiso de trabajar para que el impacto de la crisis en Castilla y León sea menor que en el resto de España.

"El primer paso para la recuperación es que la caída sea menos intensa", ha continuado Carriedo que ha explicado que la agricultura y el sector energético han tenido y están teniendo un crecimiento económico a lo que ha unido que la industria regional se está comportando mejor que la nacional por su capacidad exportadora y competitiva que ha permitido tener un "menor deterioro" que la construcción o los servicios de mercado.