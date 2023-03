Carriedo sobre la 'peineta' : "No veo intención en ese gesto, no busquen donde no hay"

VALLADOLID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se ha referido este jueves a la 'peineta' que se pudo ver en la mano del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al abandonar el hemiciclo en la sesión plenaria de las Cortes y ha pedido que "no se busque intención donde no hay".

Así lo ha manifestado el portavoz de la Junta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras la publicación de una imagen que le capta en las Cortes, durante la sesión plenaria de este miércoles, haciendo un gesto que parece una 'peineta', mientras intervenía en la tribuna la procuradora socialista Rosa Rubio, a quien estaba dando la espalda.

Fernández Carriedo ha reconocido que no ha visionado el vídeo del momento en el que el presidente hace este gesto pero ha defendido que, conociéndole, "no hay ninguna intención". "Ruego que no se busque donde no hay", ha zanjado.

Así, ha insistido en que el presidente estaba de espaldas a la procuradora socialista y ha reiterado que no se "busque" una intención donde "no hay".

