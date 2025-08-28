Carriedo pide por carta a Montero la "máxima flexibilidad" para que las ayudas por incendios no tributen

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido por carta a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la "máxima flexibilidad" en la interpretación de las ayudas de la Junta a los incendios para que "no sean objeto de tributación" en la Declaración de la Renta.

En un mensaje de "tranquilidad al conjunto de los ciudadanos" que solicitaran las distintas ayudas que el Ejecutivo autonómico ha dispuesto ante los efectos de los incendios, Fernández Carriedo ha informado de esta solicitud a la ministra, a quien ha demandado que se "establezcan las modificaciones oportunas" para que no tributen.

En este sentido, ha especificado que ya "en muchísimos casos" las ayudas de la Junta estarán "exentas" al contemplarse dentro de las disposiciones por gastos vinculados a daños por incendios, pero se ha hecho esta solicitud a Montero ante "la tesitura" de que se puede "interpretar por parte de la Agencia Tributaria" al no haber facturas y tickets que no se han requerido en un inicio con el objetivo de agilizar la tramitación.

"Yo he pedido esa máxima flexibilidad a través de la carta y también pido que, en el caso de que fuera necesario algún cambio normativo, estamos todavía en el mes de agosto, se pueda realizar con la máxima agilidad posible para garantizar que no es objeto de tributación", ha apostillado.