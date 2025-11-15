Carriedo pide "coherencia" a Vox y remarca la "posición favorable" de la Junta a los puntos del acuerdo de gobierno

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha llamado a la reflexión de los grupos políticos en estos día antes de que finalice el plazo para presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos para 2026 y ha pedido que Vox sea "coherente" con los puntos del acuerdo de gobierno que se suscribió en su momento, al tiempo que ha remarcado la "posición favorable" del Ejecutivo autonómico a las propuestas de dicho pacto.

En declaraciones a los medios tras la reunión mantenida este sábado con los representantes de Vox en la que se ha analizado el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, Fernández Carriedo ha señalado que hay 32 ejes en el programa de gobierno en los que "coincide" el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

"Esto nos une también en una posición que hemos mantenido estos años con Vox, ya que hay varios presupuestos aprobados en esta legislatura que mantienen su utilidad", ha señalado después de que la de Santiago Abascal hayan supeditado la enmienda a la totalidad a las cuentas a una declaración pública de Mañueco antes de las 12.00 horas del lunes en la que acepte sus demandas.

En este sentido, Fernández Carriedo ha asegurado que ha sido una "reunión cordial" en la que se ha puesto de manifiesto la "posición favorable" del Ejecutivo autonómico al acuerdo de gobierno que en su momento se suscribió y que incluía 32 puntos, 32 medidas y 32 ejes con los cuales "todavía hoy se sigue de acuerdo".

"Hemos reiterado nuestra identificación con los 32 ejes del acuerdo de gobierno para esta legislatura y con el contenido de los presupuestos que se han aprobado", ha reflexionado, por lo que hay "aspectos en común con la posición que pudiera mantener Vox, que también suscribió ese acuerdo y también apoyó esos presupuestos".

Sobre la declaración solicitada al presidente de la Junta por los de Santiago Abascal antes de las 12.00 horas de lunes, Fernández Carriedo ha asegurado que el Grupo Parlamentario Popular va a hacer "todo lo posible" por impulsar el proyecto de Presupuestos.

En este sentido, ha remarcado que ahora son los grupos parlamentarios los que inician un periodo final de reflexión para identificar cuál es su posición, por lo que ha pedido "altura de miras" para analizar unos "buenos presupuestos más allá del calendario electoral" y pensar en el interés de los ciudadanos de Castilla y León.

En relación con las propuestas de Vox en temas como la inmigración, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha remarcado que la posición de la Junta en torno a este cuestión es la que figura en el punto 32 del acuerdo de gobierno, que se refiere a una "inmigración ordenada, de una integración social, laboral y cultural y de la lucha contra las mafias ilegales".

"Esta es la posición que hemos mantenido y la que también ha defendido la vicepresidenta en las conferencias sectoriales", ha incidido, lo que ha llevado a la Junta a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional en relación con el decreto ley nacional en esta materia y la que se defiende a día de hoy.

En la misma línea, ha subrayado que la Administración autonómica "siempre" ha reclamado al Ejecutivo central que la inmigración "sea legal y ordenada" y que se solucionen los problemas en origen.