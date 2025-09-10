'Cartelería Cultural: 1974-2017' reúne en Cearcal más de cuatro décadas de diseño gráfico y memoria cultural

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Artesanía de Castilla y León (Cearcal) acoge desde hoy la exposición 'Cartelería Cultural: 1974-2017', organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), que reúne una selección de carteles icónicos creados para promover actividades culturales a lo largo de más de cuatro décadas por el gestor escénico y cultural, Miguel Ángel Pérez Martín 'Maguil'.

La muestra podrá visitarse del 9 al 26 de septiembre en la sede del Centro Regional de Artesanía de Castilla y León (Cearcal), en la calle Valle de Arán, 7, con un horario de apertura de 10.00 a 14.00 horas del 9 al 12 y, del 15 al 26, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Además, se ofrecerán visitas comentadas los días 15 y 22 de septiembre a las 19.00 horas, señalan desde la organización a través de un comunicado.

La exposición propone un recorrido visual por piezas seleccionadas de un archivo mucho más amplio por su valor histórico, simbólico y estético. El conjunto arranca con un cartel de 1974 diseñado para un festival de cantautores prohibido en Valladolid apenas unas horas antes de celebrarse, un episodio que marcó un punto de inflexión en la ciudad y desembocó en el cierre de varias facultades de la Universidad de Valladolid en 1975.

El recorrido finaliza con piezas de 2017, entre ellas el cartel de la exposición Pink Floyd. Sus restos mortales del V&A Museum de Londres, que simboliza la transformación de la cultura y su consolidación como elemento central en las sociedades contemporáneas.

Los carteles proceden de colecciones privadas y asociaciones como la de Mario Benso, la Asociación de Amigos del Jazz de Valladolid, la Asociación de Músicas Creativas, la Asociación de Amigos de Juan Claudio Cifuentes ('Cifu'), Mirajazz de Miranda de Ebro, Teloncillo, Queca Hosta, Teresa Antoraz y del propio comisario, M A Pérez Martín (Maguil). Entre los autores destacan nombres de diseñadores locales como Sierra, Criado, Luis Miguel Rubio, Mario Benso o Juan Riancho; nacionales como Mauro Entrialgo, Zumeta o Alberto Corazón; e internacionales, como el icónico cartel de Pink Floyd.