Carvajal defiende que la selección del nuevo director del Teatro Calderón es "legal"

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura y presidenta de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) de Valladolid, Irene Carvajal, ha defendido la legalidad del proceso de selección del nuevo director del Teatro Calderón, tras las impugnaciones presentadas por algunos candidatos, y ha subrayado que recurrir resoluciones administrativas "es algo totalmente legítimo y normal en el ámbito del Derecho".

El procedimiento para el nombramiento del nuevo director del Calderón, José María Esbec Rodríguez, ha sido cuestionado en los últimos meses por diferentes aspirantes, entre ellos, la gestora cultural Sonia Rodríguez Montón, quien presentó un recurso de reposición en el que denunció "falta de transparencia" y ausencia de garantías en el proceso, sumándose así al recurso de alzada interpuesto en julio por Rafael Peña Casado, CEO de Gescult.

En este marco, Carvajal ha recalcado que el proceso selectivo "ha sido exactamente igual al seguido en otras convocatorias", como la elección del director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) durante el anterior mandato de Valladolid Toma la Palabra y el PSOE, en el cual, ha recordado, "ningún candidato lo impugnó".

Además, ha insistido en que "no se trata de un concurso-oposición", sino de un procedimiento de "valoración de méritos" en el que participa una comisión de selección.

En cuanto a la falta de publicidad de determinados datos, la concejala ha señalado que los expedientes se han tramitado conforme a la normativa de protección de datos de carácter personal, y ha puesto como ejemplo la selección del director de la Seminci, en la que figuras como Fernando Lara o la actriz Maite Conesa solicitaron que algunos aspectos "no fueran públicos para evitar perjuicios en la trayectoria profesional de candidatos no elegidos".

Carvajal ha reconocido que, ante la situación del nuevo director al dejar su empleo anterior para asumir el cargo y las impugnaciones de los candidatos, exista una "preocupación" por parte de Esbec, pero ha insistido en que "el procedimiento ha cumplido la normativa" y que, en caso de que se recurra judicialmente, "será un tribunal quien decida".

"Esto ocurre en todas las oposiciones; a veces se falla a favor, otras en contra, y en ocasiones se repite el proceso. Es el pan nuestro de cada día en el ámbito del Derecho", ha concluido.