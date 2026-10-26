Carvajal (Vox), sobre las críticas a Seminci: "El cine no necesita convertirse en propaganda"

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde y concejal de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, no se ha referido directamente a las críticas de su compañero de partido de Vox y consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico, a la supuesta falta de neutralidad ideológica en la Seminci, pero sí que ha defendido "la libertad de creación dirigida a todas las sensibilidades" y que, a su juicio, "el cine no necesita convertirse en propaganda".

Las declaraciones del consejero de Vox en la Junta de Castilla y León han sido objeto en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Valladolid de dos preguntas de control al Gobierno municipal, formuladas por el Grupo de VTLP, y un ruego por parte del PSOE, para cuestionar la convivencia de PP y la formación de derechas y para reclamar que el alcalde, Jesús Julio Carnero, garantice su compromiso con la libertad de creación.

En primer lugar, ante una de las preguntas formuladas por la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, la edil de Vox ha defendido que "las consignas" de su partido son defender, precisamente, "la libertad de creación" con el añadido de que sea "dirigida a todas las sensibilidades, que no imponga lo que debemos de pensar, sino que dé la posibilidad de decidir qué es lo que queremos pensar".

En su opinión, se debe proteger la libertad de creación dentro de "los límites establecidos" en la Constitución Española y debe existir un "equilibrio entre la neutralidad que tienen que tener las administraciones públicas y la pluralidad política".

En una intervención en la que no ha hecho mención al festival que celebra en Valladolid desde el pasado viernes su edición número 71, Carvajal ha añadido que "el cine, cuando alcanza su mayor dimensión, no necesita convertirse en propaganda de ninguna causa".

En el debate tras la primera y escueta respuesta de Carvajal, Rocío Anguita le había planteado que dada "la afinidad" con el consejero la portavoz de Vox le pidiera "una disculpa por poner en cuestión a la Seminci, el mayor acontecimiento cultural de la ciudad de Valladolid" con una declaraciones "desafortunadas".

Por su parte, en respuesta a otra de las preguntas, la portavoz del PP, Blanca Jiménez, que no ha querido hacer "valoraciones" sobre la opinión del consejero, ha insistido en defender la "libertad creativa" en la Seminci y ha destacado que el Gobierno autonómico "es favorable al festival" y mantendrá su apoyo, pues ha recalcado que hay una propuesta de presupuestos de la Comunidad que incluye partida para esa subvención.

En el ruego planteado por el PSOE, Carnero ha respondido en primera persona con palabras muy similares a las que planteó el pasado jueves y ha recalcado que "la Seminci es un espacio de libertad", al tiempo que ha recordado a la portavoz de VTLP que no es sólo el evento cultural "más relevante de Valladolid" sino de toda Castilla y León.

Para Carnero, el cine es resultado de "un proceso de creación artística" y un "espacio de libertad", algo que él como alcalde, ha aseverado, va a defender "siempre" y no sólo en relación a su "supervivencia" sino que garantizará que los nuevos codirectores, al igual que recuerda que hizo con el fallecido José Luis Cienfuegos "hagan la expresión cultural del certamen" con libertad.

LA OBRA 'FEDERICO'

La portavoz de VTLP ha entrelazado este asunto con la cancelación de la representación en el Centro Cultural Miguel Delibes de la obra 'Federico', de la compañía 43.2, y ha aseverado que "las programaciones municipales han evitado a toda costa ofrecer un hueco" a este trabajo.

Irene Carvajal ha afirmado "todo el sector cultural sabe" que la directora de la obra, María San Miguel "no ha propuesto este espectáculo" a la programación cultural del Ayuntamiento, por lo que ha defendido que "no se ha cancelado ni censurado nada" por parte de su Área.

También ha añadido que la misma directora "tiene programadas dos obras en el Teatro Calderón", que depende de su Concejalía.