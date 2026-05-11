Casa Botines (León) celebra el Día de los Museos con música, talleres, una feria artesanal y un espectáculo audiovisual

El Museo Casa Botines Gaudí, en la capital leonesa, se sumará a la celebración del Día Internacional de los Museos con diferentes actividades. - EUROPA PRESS

LEÓN 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí, en León capital, se sumará a la celebración del Día Internacional de los Museos organizada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) con música en directo en la muralla de la ciudad, talleres, una feria artesanal, visitas guiadas y un espectáculo audiovisual.

Bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido' la celebración quiere destacar este año el potencial de los museos para actuar como puentes entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas que fomentan el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz.

En este contexto, Museo Casa Botines Gaudí ha organizado el sábado día 16 y el lunes día 18 conciertos, talleres infantiles y una visita guiada especial al Museo Casa Botines Gaudí.

Durante toda la jornada del sábado, desde las 11.00 hasta las 23.00 horas, el entorno Gaudí se llenará de arte con talleres infantiles, una feria de productos artesanales, varias sesiones musicales y un espectáculo audiovisual especial Gaudí, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Museo Casa Botines.

En las inmediaciones del Museo a las 12.30, a las 17.00 y a las 18.00 horas habrá talleres infantiles con temática Gaudí organizados por La Cabaña Refugio Creativo. Durante la tarde, la música empezará a sonar a partir de las 17.00 horas con Eve AndtheApple, a las 19.00 horas actuará el leonés el Cocinero Funky y a las 20.30 horas, el grupo La Rate Timide. Cerrarán el día, Llevólu'l Sumiciu y Neurora con su actuación y show audiovisual especial Gaudí.

La jornada combinará música, creación contemporánea y actividades gratuitas para todos los públicos, organizadas por el Museo Casa Botines Gaudí en colaboración con Sonda Music y Laboral Kutxa.

Además, el lunes 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, habrá una visita guiada especial titulada 'Gaudí y los materiales en la Casa Botines: entre la tradición y la innovación' a cargo de Carlos Varela, conservador jefe del Museo.