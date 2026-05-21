Casa Botines (León) presenta el 26 de mayo en Madrid su renovación integral en un acto dedicado a Gaudí

Archivo - Entrada al Museo Casa Botines Gaudí, en León capital. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí presentará el próximo 26 de mayo su renovación integral en una jornada organizada en el Auditorio del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) bajo el título '100 años de la muerte de Antoni Gaudí. Una visión museística desde la Casa Botines de León'.

El encuentro pondrá el foco en la vigencia de la arquitectura de Antoni Gaudí y en la renovación integral del edificio leonés como ejemplo de rehabilitación contemporánea aplicada al patrimonio histórico.

La nueva exposición permanente del Museo Casa Botines Gaudí de León se concibe como un espacio de interpretación cultural en el que convergen la historia del edificio y la obra de Antoni Gaudí. A partir de la singularidad de la Casa Botines, el recorrido propone una lectura rigurosa de su evolución y significado, al tiempo que profundiza en Gaudí como creador total, integrador de forma, función y simbolismo.

Este diálogo entre edificio y autor "trasciende" lo patrimonial para ofrecer una experiencia de conocimiento que combina análisis histórico, interpretación arquitectónica y dimensión sensorial. Con ello, el Museo se afirma como un espacio de referencia en la comprensión del legado gaudiniano y en la activación contemporánea del patrimonio, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Museo Casa Botines Gaudí.

La jornada comenzará a las 19.00 horas con la apertura institucional a cargo de Pilar Pérez de la Cuadra, tesorera del COAM, y José María Viejo del Pozo, director general de Fundos. A continuación tendrá lugar una presentación y mesa de debate en la que participarán Raúl Fernández Sobrino, director del Museo Casa Botines Gaudí; Virginia González, arquitecta directora del proyecto de renovación; César García, profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de León (ULE) y experto en simbología y Carlos Varela, conservador jefe del Museo Casa Botines Gaudí. El encuentro finalizará con un cóctel para los asistentes.