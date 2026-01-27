La Casa Joven de Segovia inicia 2026 con un nuevo Club de Lectura y el programa 'Familias en Órbita'

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Calleja - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa Joven del Ayuntamiento de Segovia ha iniciado el año 2026 con nuevas propuestas dirigidas a jóvenes, adolescentes y familias, centradas en la lectura, el diálogo y el acompañamiento, con la puesta en marcha de un Club de Lectura Joven y la segunda edición de la Escuela de Familias, bajo el nombre de 'Familias en Órbita'.

El concejal de Educación, Juventud y Agenda Urbana, Sergio Calleja, ha presentado estas iniciativas junto al Club de Lectura para Adolescentes, que se desarrolla desde hace cuatro años, y ha destacado que se trata de tres propuestas que invitan a encontrarse en torno a la palabra, la escucha y el aprendizaje compartido.

El Club de Lectura para Adolescentes está dirigido a jóvenes nacidos entre 2008 y 2013 y propone una lectura mensual como punto de partida para el debate, la reflexión y actividades complementarias que fomentan el pensamiento crítico en un entorno participativo.

Las sesiones se celebrarán los viernes 13 de febrero, 13 de marzo, 10 de abril y 22 de mayo, de 17.30 a 19.00 horas.

Como novedad, el Ayuntamiento pone en marcha el Club de Lectura Joven, destinado a personas de entre 18 y 35 años, que se desarrollará en las mismas fechas, de 19.00 a 20.30 horas, también en la Casa Joven. En este espacio, los libros servirán como eje para el diálogo y la creación de vínculos entre jóvenes lectores.

Calleja ha subrayado que la lectura "es una forma de crecer" y ha recordado que el 76,9 por ciento de las personas entre 14 y 24 años se declaran lectoras, el porcentaje más alto por grupos de edad en España.

Junto a estas iniciativas, el concejal ha presentado la segunda edición de la Escuela de Familias 'Familias en Órbita', un programa dirigido a padres y madres con hijos nacidos entre 2007 y 2013, que busca acompañar a las familias durante la etapa de la adolescencia.

El programa abordará cuestiones como el funcionamiento del cerebro adolescente, la comunicación familiar, los sistemas de apego o la resolución de conflictos, combinando contenidos teóricos y dinámicas prácticas.

Por su parte, las sesiones de 'Familias en Órbita' se celebrarán los jueves 19 de febrero, 19 de marzo, 30 de abril y 28 de mayo y las inscripciones para las tres actividades pueden realizarse a través de la página web municipal www.segovia.es o contactando directamente con la Casa Joven.