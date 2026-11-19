La artista Sonia Martíenz Palomino presenta la exposición al alcalde de Segovia, José Mazarías (izda) y al concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA, NOVIEMBRE 19 (EUROPA PRESS)

La Casa de la Lectura acoge la exposición 'Esgrafiado, la piel de Segovia', de Sonia Martínez Palomino, un recorrido sobre el revestimiento mural característico de las fachadas de la zona antigua de la ciudad.

La muestra puede visitarse hasta el 9 de enero de 2027 y propone una 'mirada orgánica y contemporánea' sobre los revestimientos murales. Su planteamiento reivindica la recuperación de la cal como material constructivo, artístico y patrimonial.

La exposición parte de una "analogía entre los edificios y los seres vivos", según ha explicado la propia Martínez Palomino en la inauguración, que ha detallado que "al igual que la piel protege el organismo y regula su relación con el exterior, los revestimientos permiten que los muros respiren, evacúen la humedad y se mantengan en buen estado".

La autora ha añadido que, además de su función técnica, las fachadas esgrafiadas "representan la imagen de una ciudad y reflejan el cuidado que sus habitantes dedican a su patrimonio".

Frente al desplazamiento de los materiales tradicionales por mezclas modernas, Martínez Palomino ha defendido las cualidades del mortero de cal, al que ha descrito como un "material noble y duradero" cuyos procesos de fabricación son "menos agresivos" con el medioambiente.

La recuperación de este material supone una oportunidad para preservar los conocimientos artesanales vinculados a la arquitectura histórica, la continuidad de un oficio.

El recorrido de la exposición comprende cuatro ámbitos. El primero, dedicado al diseño y la evolución ornamental, incluye propuestas digitales para nuevas fachadas que combinan geometría y formas orgánicas. El segundo, centrado en la memoria y el patrimonio, se ocupa del rescate digital de esgrafiados históricos amenazados por el deterioro.

El tercer ámbito, el de la creación plástica, reúne obras libres y esgrafiados figurativos en los que se mezclan diferentes técnicas murales con materiales como vidrios de colores y espejos.

Por último, el cuarto ámbito es el que está dedicado a la divulgación del oficio, muestra herramientas, morteros, estucos y manuales especializados para acercar al público los procedimientos y conocimientos de estos trabajos tradicionales.