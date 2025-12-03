'Mi Casa', Modelo De Hogar Inclusivo, Sostenible Y Orientado A La Autonomía De Personas Con Necesidades De Apoyo. - PRONISA

ÁVILA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pronisa Plena Inclusión Ávila ha presentado este miércoles oficialmente a la sociedad abulense el proyecto 'Mi Casa', un modelo innovador que ha comprendido el diseño y construcción de tres hogares concebidos para acoger a 24 personas en un entorno pensado para ofrecer "bienestar, autonomía y calidad de vida".

Desde Pronisa han desatacado que se trata de viviendas "centradas en las personas y en su derecho a vivir en espacios propios, accesibles y adaptados a sus necesidades", ideadas como "casas pasivas", altamente eficientes y sostenibles, con un impacto ambiental mínimo y un máximo confort durante todo el año. Un hito que marca, han dicho, "una apuesta decidida por un futuro más humano, sostenible y respetuoso con el entorno".

Las nuevas viviendas representan un cambio estructural en la atención a personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo, al consolidar un modelo que pone en el centro el proyecto de vida de cada persona, han destacado. Un enfoque que el director gerente de Pronisa Plena Inclusión Ávila, Jaime Rodríguez, ha definido como "un hito", a la vez que ha subrayado "el impacto transformador que la colaboración entre instituciones, empresas, entidades y profesionales ha generado en la vida de las personas a las que se dirige".

Para la organización supone "un punto de inflexión ineludible que consolida el nuevo modelo de prestación de servicios" en el que vienen trabajando, basado en "el proyecto de vida individual y la plena participación en comunidad".

El presidente de Pronisa Plena Inclusión Ávila, Juan Carlos Rodríguez, ha enfatizado que estas viviendas "ponen a las personas en el centro", y ofrecen "un espacio de apoyos cercanos y significativos, plenamente conectado con la comunidad y pensado para que cada persona tenga la capacidad de elegir cómo quiere vivir su día a día".

En la presentación de este proyecto, donde han estado presentes representantes de las instituciones abulenses, desde Pronisa se ha querido recordar que 'Mi Casa' ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de numerosas entidades y colaboradores, con un papel determinante de la Junta de Castilla y León y de CaixaBank, así como de numerosas empresas y particulares que, con su trabajo e implicación, han contribuido a hacer realidad estas viviendas.

Desde la entidad se ha trasladado también un profundo agradecimiento al equipo técnico de Pronisa, cuya "dedicación, profesionalidad y sensibilidad" han sido esenciales desde la fase de diseño hasta la puesta en marcha de las viviendas, así como a las familias y, de manera especial, a las personas que ya viven en ellas, "auténtico corazón del proyecto", cuya vida cotidiana constituye "la verdadera razón de ser del proyecto 'Mi Casa'".