La Casa de la Poesía San Juan de la Cruz abre un nuevo curso con un homenaje a la palabra y a la espiritualidad

El director del CITEs, Jerzy Nawojowskim; la coordinadora de la Casa de la Poesía, María Ángeles Álvarez; y la coordinadora del Club de Amigos de la Casa de la Poesía, Esther Bueno, presentan un nuevo curso de la Casa de la Poesía. - EUROPA PRESS

ÁVILA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Poesía San Juan de la Cruz, situada en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (CITEs), abre un nuevo curso de los Encuentros Poéticos, un espacio que "une a los poetas y a los que desean leer la poesía o compartir acerca de la poesía bajo el patrocinio de San Juan de la Cruz".

La iniciativa tiene como objetivo ofrecer "un espacio dedicado a la espiritualidad y a la poesía de San Juan de la Cruz" y este año además coincide con la celebración de dos efemérides: el tercer aniversario de la canonización y el centenario del doctorado de San Juan de la Cruz, como así lo ha explicado el director del CITEs, Jerzy Nawojowskim.

Por ello, la casa de la Poesía pretenden ofrecer "este espacio y dedicar varias actividades precisamente a la espiritualidad y a la poesía de San Juan de la Cruz", ha indicado Nawojowskim.

Por su parte, la coordinadora de la Casa de la Poesía, María Ángeles Álvarez, ha recordado que este espacio de encuentro lleva activo desde 2018 y que por él "han pasado más de treinta poetas diferentes", tanto de Ávila como de proyección nacional e internacional.

"La Casa de la Poesía nos abre, es como si abriera la muralla y nos conecta con el mundo a través de la poesía, un mundo cada vez más necesitado de palabras llenas de esperanza, llenas de belleza, llenas de luz, llenas de verdad, llenas de humanidad", ha dicho.

Los encuentros se celebrarán los últimos martes de cada mes, de 19.30 a 20.30 horas, y cada sesión contará con un poeta invitado que presentará su obra, generalmente vinculada con la espiritualidad sanjuanista.

La programación de este curso comenzará con la presentación precisamente del último poemario de la coordinadora, 'El dolmen', que pretende ser "una reflexión sobre la emoción profunda del descubrimiento del dolmen de Bernuy Salinero y cómo aquello" le cambió la vida, ha explicado María Ángeles Álvarez.

El ciclo continuará en diciembre con el tradicional Encuentro Navideño, dirigido por Esther Bueno, donde poetas y lectores compartirán versos navideños "alrededor del árbol de Navidad, todo decorado, con música en directo".

En enero, la poeta salmantina María Ángeles Pérez López volverá para presentar la obra completa de Ernesto Cardenal, en un acto que quedó pendiente desde antes de la pandemia. En los meses siguientes se ha previsto la participación de María Victoria Muñoz Arenas, que ofrecerá un "retrato poético" de su relación con la poesía; un diálogo entre los poetas abulenses José María Muñoz Quirós y Miguel Velayos; y la visita de Lorenzo Oliván, quien presentará su poemario Los daños, obra que "habla de cómo podemos reconstruir un corazón dañado". En mayo, el poeta Álvaro Valverde acudirá junto a Jordi Doce para presentar sus últimas obras y conversar sobre poesía y amistad. Y, en junio, el curso se cerrará con un encuentro dedicado a la poeta portuguesa Sophia de Mello Breyner Andersen, cuya obra será comentada por su traductor, Antonio Sáez, profesor en la Universidad de Évora.

Por su parte, Esther Bueno ha anunciado la continuidad del Club de Amigos de la Casa de la Poesía, que "comenzó el curso pasado" y que este año ha incorporado un club de lectura bimensual con obras emblemáticas como La voz a ti debida de Salinas, Hojas de hierba de Whitman, Cartas a un joven poeta de Rilke y Cielo a medio hacer de Tröströmmer. "Son libros con gran hondura poética, que ofrecen momentos de reflexión, de paz, de serenidad y de alegría", ha destacado.