Casa Revilla de Valladolid exhibe el talento local a través de una colección de 25 obras en la muestra 'Salón de otoño'

La Sala de Exposiciones de la Casa Revilla presenta la muestra 'Salón de otoño 2025' - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla abre las puertas del 'Salón de Otoño 2025', muestra que cierra la programación del año con una selección de 25 obras realizadas por miembros de la Unión Artística Vallisoletana que dan a conocer el talento local vallisoletano.

El gerente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), José Ignacio de Uribe, y la presidenta de la Unión Artística de la ciudad, Helen Fernández, han presentado este viernes esta exposición que podrá visitarse hasta el 1 de febrero y que conmemora el 50 aniversario de la asociación.

Son, en total, 25 piezas de diversas técnicas pictóricas como el óleo, la acuarela o el grafito, muestra del talento local que canaliza esta asociación de artistas y durante la inauguración, además, ha tenido lugar la entrega de galardones de este concurso.

El primer premio, con una dotación de 700 euros, ha sido para David Sánchez por 'La toalla', un retrato de una joven con el pelo envuelto en una toalla sobre fondo negro.

El autor de la obra ha destacado que representa una "obsesión" que siempre ha tenido, la exploración de la dicotomía entre la vida y la muerte. "Me gustó todo de esta imagen. Lo que dice, sin palabras, solo con la mirada; el contraste de la luz y la oscuridad", ha señalado.

El segundo premio, dotado con 450 euros, ha reconocido la obra 'Elephantina', de Beatriz Gómez, mientras que el tercer premio, con 350 euros, ha recaído en la pieza 'Realidad aumentada', de Alejandro Cano.

Además, el jurado ha concedido menciones de honor a Behshad Arjomandi por 'Entre palabras', a Virginia Villar por 'Daydream' y Juan Carlos González por 'Koi floreado'.

En esta edición, el certamen de la Unión Artística Vallisoletana ha contado con la participación de Alejandro Cano, Beatriz Gómez, Behshad Arjomandi, Blanca Facundo, Concha González, David Sánchez, Eloísa Aguilar, Fredesvinto Ortiz, Helen Fernández, Inés Ainhoa Sánchez, Isabel Meléndez, José Luis de Pedro, José María Arévalo, Juan Carlos Camarero, Juan Carlos González, Julio Sendino, Liane Ruiz, María Ángeles Revilla, Manuel Pascual, Miguel Pascual, Rufino Martín, Teresa Martínez, Virginia Villar y Yolanda Pantioso.

El jurado, por su parte, ha estado formado por los pintores Miguel Ángel Soria y Berta de la Horra, también presidenta de la Asociación de Acuarelistas de Castilla y León, y la presidenta de la Unión Artística Vallisoletana, Helen Fernández.