La Casa Revilla de Valladolid repasa la trayectoria de la revista de poesía 'Veneno' con una muestra. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla-Fundación Municipal de Cultura (FMC) de Valladolid ha presentado la exposición 'Revista Veneno', una muestra que repasa la trayectoria de esta publicación referente de la poesía experimental en castellano desde su nacimiento en 1983 hasta su último número en 2019.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha inaugurado la exposición acompañada por el comisario de la misma, Luis Marigómez, y por el coordinador del programa Valladolid Letraherido, Pedro Ojeda. La muestra, que recorre la historia de la revista y sus vínculos con Valladolid, podrá visitarse con entrada gratuita hasta el 22 de noviembre.

Durante sus 36 años de trayectoria, la revista ha destacado como un espacio de encuentro para la poesía, el diseño, la pintura y la creación visual y experimental. A pesar de contar con recursos reducidos y mantener un carácter gratuito y sin ánimo de lucro, la publicación ha alcanzado los 192 números y seis ediciones especiales.

El recorrido expositivo reúne una selección de números ordenados por temas junto a libros y otras revistas relacionadas, y dedica un capítulo especial al pintor y cofundador de la revista Francisco Aliseda por su papel como pilar del proyecto.

La publicación comenzó su andadura en agosto de 1983 en Palencia de la mano de los poetas Edigio Huerga y Secundino Naves y del propio Francisco Aliseda. Tras iniciarse con una modesta tirada de 200 ejemplares en un folio impreso por ambas caras, el proyecto se trasladó a Valladolid en 1984 y ha mantenido una estrecha vinculación con la ciudad antes de continuar su actividad desde otros lugares. Uno de sus rasgos más singulares ha sido la inclusión de objetos cotidianos como imperdibles, botones, tickets, piedras pintadas o billetes de lotería en cada ejemplar.

La revista ha contado con las aportaciones de numerosos poetas, pintores y diseñadores, además de albergar en sus páginas a destacados autores españoles como Antonio Gómez, Fernando Millán, Julián Alonso, Bartolomé Ferrando, Antonio Orihuela, Juan Crego, José Blanco, J. Ricart, J.M. Calleja o Rafael Marín. Aunque la poesía visual ha estado presente desde los inicios, este género ha cobrado un especial protagonismo en su penúltima etapa con la incorporación de creadores de España, Brasil, México, Japón y Portugal.

De forma paralela a la exposición, la Casa Revilla ha organizado un ciclo de mesas redondas de entrada gratuita que se celebrará los miércoles entre el 30 de septiembre y el 11 de noviembre a las 19.30 horas en la Sala Cossío. Estas sesiones abordarán la evolución histórica, los primeros tiempos, la presencia de la pintura, la poesía visual y los poetas en la publicación, e incluirán intervenciones de especialistas como Jorge Praga, José Luis Puerto, Manuel Sierra, Teresa Cortés, Olvido García Valdés, Miguel Casado o Esperanza Ortega, entre otros.