La Casa de Zorrilla reúne teatro, música y cine en un programa especial por las fiestas de Valladolid

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Zorrilla-Fundación Municipal de Cultura de Valladolid organiza una programación especial que, con motivo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, ofrece siete citas totalmente gratuitas con el teatro, la música y el cine entre el sábado 6 y el domingo 14 de septiembre.

El programa por las fiestas de la ciudad comenzará el sábado 6 con la representación del clásico de Calderón de la Barca Casa con dos puertas, mala es de guardar. La versión que se pondrá en escena de esta historia de amor, amistad y celos entre dos parejas corre a cargo de la compañía Arcón de Olid.

El lunes 8 de septiembre, día de la Virgen de San Lorenzo, tendrá lugar el concierto de música folk 'Secretos de Sefarad', una propuesta en la que el cantante y músico Paco Díez, referente en el campo de la divulgación musical, explora los instrumentos y ritmos tradicionales de la Península Ibérica.

La Casa de Zorrilla dedica las citas de los días 9 y 10 de septiembre al séptimo arte. El jardín de la casa-museo se convertirá en un cine al aire libre con la proyección de una selección de cortos de humor -para público adulto, mismas películas para ambos días- a cargo de la Asociación Cultural Rodinia.

Un día después, el jueves 11, será el turno del cantautor Paco Vila y su recital 'El sueño y el eco', en el que revisita a diferentes poetas españoles, como Béquer, Rosalía de Castro, Antonio Machado, Miguel de Unamuno o Ernestina Champorcín.

La programación se retoma el sábado 13 con dos propuestas escénicas: Ni contigo ni sin ti, pieza de Antonio Ramos Martín, y Mañana de sol, de los Hermanos Álvarez Quintero; a cargo del Grupo Tú y Yo. Como colofón, el domingo 14 de septiembre la Casa de Zorrilla acogerá el concierto de piano 'Música para una Controversia. Antonio Cabezón y sus contemporáneos en lengua castellana'. El pianista burgalés Antonio Baciero -Premio Castilla y León de las Artes-, especialista en la interpretación de música renacentista y barroca y, especialmente, en Antonio de Cabezón; ofrecerá un repertorio de este y de otros compositores renacentistas.