La Casa Zorrilla de Valladolid celebra 'Rara Avis', un festival de literatura fantástica, terror y ciencia ficción

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Zorrilla, sede de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), se convertirá desde este jueves hasta el domingo, 27 de septiembre, en escenario de la segunda edición de 'Rara Avis', un festival dedicado a la literatura de terror, fantasía y ciencia ficción para públicos de todas las edades.

El certamen, coordinado por la editora Montse Ruiz, comenzará este jueves a las 19.00 horas con la conferencia 'Fantasmas en la imagen. La fotografía de fantasmas en los orígenes del medio', a cargo del profesor de la Universidad de Valladolid Roger Ferrer.

Además, por la noche, los Cines Casablanca acogerán la proyección de 'Zara, la mística', presentada por Arturo Dueñas y acompañada al piano por Ricardo Casas, con entradas a un precio de tres euros, según un comunicado de la Fundación Municipal de Cultura recogido por Europa Press.

La programación continuará este viernes 26 en la Casa de Zorrilla con un taller de escritura surrealista sobre el "cadáver exquisito", técnica surrealista de creación literaria, impartido por Paz Altés, 17.30 horas.

Asimismo, la jornada se completará con la charla 'Astronomía y literatura', del astrofísico Miguel Santander, a las 19.00 horas; y con la intervención del cineasta Sergio Pereda sobre 'Lenguaje cinematográfico en el cine de terror', a las 20.00 horas.

Este sábado, 27 de septiembre, las actividades se repartirán entre la Casa de Zorrilla y la Librería Akelarre, donde en este último se celebrará el taller infantil 'Asusta al monstruo', impartido por Laura Montes a las 10.30 horas.

Por su parte, la Casa Zorrilla acogerá las conferencias 'El Golem ante el espejo', de Paco Santos, a las 12.00 horas; 'Historias al grafito', de Lucía Vázquez, a las 13.00 horas; 'Sombras en la sierra de Guadarrama', de Dani Pastor, a las 17.00 horas;, 'Misterios sobrenaturales con ambientación histórica: las aventuras del Dreaming Spires', de la escritora Victoria Álvarez, a las 19.00 horas; y, como broche final, tendrá lugar a las 20.30 horas la lectura dramatizada de 'El vampiro', a cargo de Amigos del Teatro.

Las inscripciones para los talleres, de plazas limitadas, pueden realizarse en la propia Casa de Zorrilla durante su horario habitual, mientras que la entrada al resto de actividades será gratuita hasta completar aforo.