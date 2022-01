Casado asegura que quien la conoce la sitúa más cerca del consenso que de la soberbia y hubo diálogo con profesionales

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exconsejera de Sanidad Verónica Casado ha asegurado que quien la conoce la sitúa "muy cerca" del consenso y "muy lejos" de la soberbia y ha defendido que siempre estuvo presente el diálogo con los profesionales cuando estuvo al frente del departamento.

Casado se ha expresado así en referencia a las declaraciones del presidente del Consejo de la Profesión Médica de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, quien ha afirmado que la "soberbia y la prepotencia" en la anterior Consejería de Sanidad era "muy superior" al diálogo y al consenso y a las ganas de solucionar la situación del sistema sanitario.

Estas declaraciones las ha realizado en el marco de la jornada organizada por el Consejo de la Profesión Médica con el fin de que los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones autonómicas expresen sus compromisos con la Sanidad, donde ha participado la exconsejera como última de la lista de Cs por la provincia de Valladolid.

En este contexto, Casado ha aclarado que no iba a entrar en descalificaciones personales porque no merecen la pena. "La gente que me conoce sabe que estoy muy lejos de la soberbia, que estoy muy cerca del consenso y alguien que está pidiendo un pacto por la sanidad, pues no es una persona que tenga ni soberbia, no, lo que busco es el consenso", ha asegurado la que fuera consejera, quien ha agregado que lo que busca no es que entren en su despacho y le digan: "vas a ser consejera el tiempo que yo quiera".

En cuanto al diálogo con los profesionales, ha asegurado que "siempre" estuvo presente y se han tenido casi 900 profesionales trabajando, todos ellos colegiados y algunos de sociedades científicas, pero todos ellos "trabajando en la calle", trabajando a pie, ya sea ya se en los hospitales o centros de salud, porque lo que les interesaba era tener a personas que conocían el contexto y que estaban trabajando en él.

"Entonces no es cierto que no haya habido, ha habido muchísimo contacto, probablemente no con las cúpulas, pero sí con los profesionales, que son los que nos tenían muchas cosas que decir", ha añadido.