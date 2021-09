Casado asegura sentirse "escuchada" por los colegios profesionales en la Atención Primaria

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha asegurado sentirse "escuchada" por los colegios profesionales con los que se ha reunido este viernes, los cuales han expresado su disposición a colaborar en el refuerzo y la reordenación de la Atención Primaria en Castilla y León.

En concreto, Casado ha mantenido una reunión con los colegios de Veterinarios, Farmacéuticos, Enfermería, Diplomados en Trabajo Social y de Fisioterapeutas de Castilla y León y el Colegio de Médicos de Valladolid --aunque estaban invitados los del resto de provincias, que ya están informados a través del Consejo de Colegios de Castilla y León--.

La consejera ha señalado que se ha sentido escuchada y que los colegios, que son "claves" y son sus "interlocutores", han transmitido que los colegios entienden lo mismo que ha explicado en cuanto a las estrategias para mejorar la Atención Primaria, al tiempo que se ha mostrado abierta a cambiar las cuestiones que puedan considerar los profesionales si proponen alternativas, mediante una crítica "constructiva y no destructiva".

Verónica Casado, quien ha reiterado que la Atención Primaria está "muy tocada" tanto en el medio rural como en el urbano, en el primer caso "sobresaturados" y en el segundo con médicos cansados de horas en coches.

Ante ello, se tiene un proyecto "muy, muy ambicioso", que conllevará una inversión importante de dinero y de contratación de profesionales, que se quiere hacer "de la mano" de los colegios profesionales y de otros interlocutores, que próximamente serán los sindicatos y las sociedades científicas, aunque con estas últimas se lleva trabajando mucho tiempo.

Estas reuniones, ha añadido la consejera, preceden a un trabajo ya con técnicos de la Consejería para recoger posibles propuestas que pudieran mejorar estas estrategias, en las que ha explicado que se lleva mucho tiempo trabajando y ahora casi es una presentación de las conclusiones de esa labor.

"APUNTALAR" EL SISTEMA

El fin último, ha reiterado como en anteriores ocasiones, es reordenar y reforzar la Atención Parimaria, "que es buena" y "no tiene malos mimbres", y en la que "no hacer nada" no es una "opción" porque el sistema sanitario público puede estar en "riesgo" y es un momento en el que "todavía" se puede actuar o, de lo contrario, será tarde. "Esto entre todos lo tenemos que ir apuntalando y fortaleciendo", ha añadido.

En la misma línea, la consejera ha pedido un "voto de confianza" y "calma" a los ciudadanos, algo que a lo que se ha referido ante protestas como la que se ha convocado este fin de semana en Segovia, porque ha explicado que llevan muchos años "peleando" por una Atención Primaria de calidad y ha llamado a "escuchar" y a no tener "resistencia" al cambio porque todos están "preocupados" por el sistema sanitario público, que todos quieren que sea "el mejor posible".

Casado ha afirmado que hay cosas que están en marcha en lo que supone la primera de dos fases --vuelos nocturnos de helicópteros sanitarios, soportes vitales básicos en todos los puntos de atención continuada, etcétera--, pero al tiempo ha aclarado que los procedimientos administrativos son lentos y algunas mejoras no se perciben por los ciudadanos aún, pero no hay "varita mágica" que permita hacer todo de forma rápida.

En el caso del transporte sanitario, por ejemplo, ha señalado que "hay que mejorarlo mucho" y por eso se trabaja en el siguiente convenio con la adjudicación, pero el vigente no finaliza hasta 2022, cuando se espera mejorar y ampliar el transporte y también contar con más técnicos, algo que ha aclarado que no se hace ahora porque se hayan manifestado ante las Cortes para pedir mejoras económicas y laborales, sino porque era necesario y estaba previsto.

En cuanto a la atención presencial en los consultorios, la consejera ha aclarado que lo importante es atender al paciente, sea donde sea, porque el consultorio es un "edificio" y no presta esta atención, a lo que ha añadido que se trabajan con varias herramientas --entre las que ha incluido transporte a la demanda-- y hasta que no esté la cita previa desarrollada totalmente se trabajará en un modelo "mixto".

Tras la reunión, el presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, Rufino Álamo, ha expresado el compromiso de la profesión con la salud y ha apuntado que, aunque su tarea es "eminentemente preventiva" y siguen trabajando "incesantemente" en la seguridad y la inocuidad alimentaria, también con la pandemia se ha puesto de manifiesto "la fina línea que separa la salud de los animales, la salud del medio y la salud de las personas", por lo que se ha comprometido a trabajar por la salud de los ciudadanos.

TRABAJO ENTRE TODOS

Por su parte, Raquel Blasco, del Colegio de Médicos de Valladolid, ha incidido en que el trabajo multidisciplinar es "la clave" para seguir avanzando y ha asegurado que los médicos siempre han tratado de trabajar y colaborar, aunque con una "crítica constructiva", algo que seguirán haciendo, porque "un equipo en donde se de voz a todos es imprescindible para avanzar".

En representación de la Organización Colegial de Enfermería de Castilla y León, su presidente Enrique Ruiz Forner se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de reestructurar la Atención Primaria y ha destacado la importancia de la figura de las enfermeras, algo que considera han demostrado en pandemia, así como con las líneas expuestas por la consejera, y considera que ahora lo que habrá que hacer es "priorizar en estrategias y participar en la puesta en marcha de todo este proyecto".

Asimismo, el presidente de los farmacéuticos de Castilla y León, Javier Herradón, también ha destacado el papel que han desempeñado los farmacéuticos en el último año y ha apuntado que son un recurso de Atención Primaria porque hay 3.000 profesionales por toda la Comunidad en las oficinas de farmacia que están "pensando en los pacientes" y "pidiendo coordinación" con otros equipos. Así, ha apuntado que quieren "estar en las mesas" y ayudar al paciente a tener una mejor salud, por lo que ha reclamado que la Consejería utilice los recursos que tiene a lo largo de toda la geografía.

Por otro lado, la vicepresidenta del Consejo Autonómico del Trabajo Social, María José Salvador, ha explicado que en el encuentro se han situado "muy claramente las debilidades" y las situaciones "insatisfactorias" en las que se venían trabajando y hay profesionales que tienen "una parte importante en la solución", por lo que ha agradecido que permitan su participación para realizar propuestas en representación de los más de 2.000 profesionales que están en distintos recursos y servicios, pero que siempre conectan de alguna manera con la Atención Primaria.

Finalmente, el presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León, José Luis Morencia, considera que se ha cogido "el toro por los cuernos" y cree que no se pueden poner "parches", sino "soluciones" y no "dar una patada para adelante y ver qué pasa en el futuro". Morencia cree que la Consejería apuesta por la figura del fisioterapeuta como una "figura importante" para toda esta gestión y cree que se ha puesto de manifiesto su papel en pandemia y cree que en el futuro pueden ser "clave" para reducir el impacto y la carga de los profesionales de Primaria.