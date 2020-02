Casado defiende que el protocolo "funcionó muy bien"

Publicado 11/02/2020 14:53:53 CET

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha defendido que el protocolo ante el caso sospechoso de coronavirus en Valladolid "funcionó muy bien" y ha señalado que fue ingresada en el Hospital Río Hortega ante su negativa a colaborar tras la recomendación de los profesionales a un aislamiento domiciliario y tener fiebre.

Casado se ha referido a este asunto tras reunirse con el alcalde de Barruelo (Palencia), Cristian Delgado, y ha detallado que la paciente será dada de alta después de que se haya comprobado que no existen criterios ni clínicos ni epidemiológicos que asocien la situación con el coronavirus.

Así, ha señalado que la alerta surgió después de que una llamada informara, en torno a las 19.17 horas de este lunes, al 112 de que había una mujer mareada y aturdida en la calle Italia. Minutos más tarde, en torno a las 19.41 horas los facultativos de la ambulancia de Soporte Vital Básico que se desplazaron a la zona comprobaron que la mujer había vomitado, presentaba síntomas catarrales y tenía fiebre, a lo que se sumó que la paciente había regresado días previos de Shanghái (China).

No obstante, a esta situación se sumó que la paciente tenía síntomas de intoxicación etílica. Ante estos hechos, los profesionales consultaron al Sistema Nacional de Alertas, desde donde recomendaron el aislamiento domiciliario en este caso, algo que la mujer no aceptó, como ha relatado la consejera, lo que provocó que fuera trasladada al Hospital Río Hortega, donde permaneció aislada en un box de urgencias hasta que se ha corroborado que los síntomas no se corresponden con del coronavirus.